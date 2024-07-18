Зеленский встретился с Залужным в Великобритании: сделали общее фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В ходе рабочего визита в Британию Зеленский проведет важные встречи
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Великобританию для участия в саммите и проведения ряда важных встреч. Там же он встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого еще в апреле утвердили в должности посла Украины в Великобритании.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По опубликованным им фото видно, что Залужный встретил его в аэропорту.
"Отдельная программа – относительно наших отношений с Великобританией. Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", — отметил Зеленский.
Он рассказал, что в ходе его визита будет также подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК (оборонно-промышленный комплекс), обсуждено будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты.
"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины. Именно такая решительность необходима, чтобы остановить российский террор", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле 2024 года Валерий Залужный начал свою работу в Лондоне на новой должности.