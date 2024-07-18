Зеленский встретился с Залужным в Великобритании: сделали общее фото

В ходе рабочего визита в Британию Зеленский проведет важные встречи

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Великобританию для участия в саммите и проведения ряда важных встреч. Там же он встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого еще в апреле утвердили в должности посла Украины в Великобритании.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По опубликованным им фото видно, что Залужный встретил его в аэропорту.

"Отдельная программа – относительно наших отношений с Великобританией. Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", — отметил Зеленский.

Он рассказал, что в ходе его визита будет также подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК (оборонно-промышленный комплекс), обсуждено будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты.

"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины. Именно такая решительность необходима, чтобы остановить российский террор", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле 2024 года Валерий Залужный начал свою работу в Лондоне на новой должности.