Для праздничного декора выбрали форму цирковой конфеты с разноцветными ромбами

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Чтобы сделать елочную игрушку из винной пробки, ее сначала варят: так материал становится мягче и ему легче придать форму. Затем заготовку подрезают и расписывают – обычная пробка превращается в подвесное украшение.

Такой способ показали в Instagram. Свою игрушку девушка украсила красными, синими и белыми ромбами, дополнив узор золотистыми деталями.

"Варю винные пробки, делаю праздничный декор и делюсь идеями", – написала умелица.

Как подготовить пробку и придать ей форму

Работу начинают с размягчения материала. В ролике винные пробки помещают в кастрюлю с водой и варят, помешивая деревянной лопаткой. После такой подготовки переходят к вырезанию заготовки.

Перед вырезанием пробки размягчают в горячей воде

Следующий этап – работа ножом. Возле концов пробки делают надрезы и формируют углубления, оставляя широкие края. Центральная часть остается цилиндрической, а выступающие концы напоминают края конфетной обертки.

Углубления возле концов пробки формируют силуэт будущей конфеты

Как раскрасить елочную конфету

Подготовленную основу покрывают белой краской. На этом этапе удобно удерживать ее за деревянную палочку, вставленную в торец: на показанном кадре автор поворачивает заготовку и кистью прокрашивает боковую поверхность и углубления.

Белое покрытие служит основой для разноцветного узора

Затем края будущей конфеты окрашивают в красный цвет. Белая середина остается основой для геометрического рисунка. Кистью прорабатывают и круглые торцы, и выступающие части по обе стороны цилиндра.

Красные края помогают придать заготовке сходство с конфетной оберткой

На центральной части чередуют красные, синие и белые ромбы. В готовом варианте среди них есть золотистые элементы, а на стыках узора – маленькие золотистые точки. Тем же цветом выделены ободки и полоски на красных концах "обертки".

В верхней части украшения закреплена петелька с тонким золотистым шнурком. За нее готовую конфету можно подвесить на елочную ветку.

Золотистый шнурок превращает расписанную пробку в елочную подвеску

Как сообщал "Телеграф", из картонного лотка для яиц можно сделать елочное украшение вместо привычных шаров. Рельеф для будущего декора уже есть – нужно лишь вырезать часть упаковки, придать ей форму и добавить несколько праздничных деталей.