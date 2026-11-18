Эксперты по-разному оценивают необходимость подготовки городов к ограничениям

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Некоторым украинским городам уже сейчас стоит готовиться к возможным длительным отключениям водоснабжения. В то же время в Киеве временные графики подачи воды возможны из-за повреждения питания отдельных насосных станций или критического дефицита электроэнергии.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали эксперты в области водоснабжения. Они отмечают, качественная подготовка позволит избежать крайних мер для большинства населенных пунктов в виде перехода на почасовое водоснабжение.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Миллионы украинцев останутся без воды зимой? Где паника преувеличена, а кому следует готовиться

Как электроснабжение влияет на подачу воды

По оценке вице-президента Украинской водной ассоциации Артема Ширы, самый худший сценарий пока маловероятен. Он объясняет, что для столицы главный вопрос – обеспечить электричеством насосы, подающие воду. По его оценке, даже при существенном дефиците питания насосные станции будут иметь приоритет.

"Вода по графику – это вынужденная мера, когда воды или света очень мало. У нас такого нет. Мы стоим на Днепре, и воды у нас безгранично: берем с него 0,5% даже при минимальном летнем уровне. Вопрос только в электричестве для насосов. Если в городе будет хоть пятая часть нужного электричества, его в первую очередь направят на насосные станции. К тому же, генераторов будет становиться все больше", – подчеркнул Шира.

Худший сценарий, по его оценке, – если у города будет около 10% необходимой электроэнергии. Тогда света не будет 23 часа в сутки, а подавать его будут только в течение одного часа.

Локальные ограничения возможны и без общего дефицита: если повредят линию питания конкретной насосной станции, а переподключить ее к другой не удастся. В таком случае в отдельных районах воду будут подавать в определенные часы или поставка прекратится совсем. Даже для работы по графику насосам нужно электричество – из сети или от генераторов.

Даже почасовая подача воды требует питания насосов от электросети или генераторов. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие резервы имеет Киев и сколько времени нужно на новые

Президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий призывает украинские города готовиться к такому режиму уже сейчас учитывая интенсивность российских атак. Он называет главной задачей на ближайшие месяцы недопущение полной остановки водоснабжения. Быстро создать альтернативные источники не получится: по его словам, строительство скважин и мобильных водозаборов занимает 9–12 месяцев. Поэтому он относит эту задачу уже на следующий год, а не на эту зиму.

В свою очередь Шира оценивает возможности Киева как лучшие, чем в других крупных городах, благодаря количеству имеющихся источников воды. Свою оценку устойчивости столицы он связывает и с характером российских ударов.

"Пока не начались целенаправленные удары по водной инфраструктуре, в Киеве проблемами не пахнет. В других городах хуже ситуация. У нас по меньшей мере два больших водозабора и сотни скважин. У нас все в порядке", – утверждает Шира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Артем Шира объяснил, спасут ли Киев от безводья 10 генераторов для водоканала.