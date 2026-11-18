Кухня расположена отдельно от жилых комнат, а в ванной есть теплый пол

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Украинка приобрела дом в селе Серне Береговского района Закарпатской области. Однако новая жизнь оказалась не совсем такой, как она представляла: местные преимущественно общаются на венгерском, а поблизости нет ближайших водоемов и лесов.

Несмотря на это, женщина довольна покупкой. Она показала свой дом, рассказала о необычной для многих планировке закарпатских домов, обустройстве комнат и раскрыла, во сколько обошлось жилье.

На Закарпатье не все понимают украинский

Владелица призналась, что адаптация к местной среде имеет свои особенности. В частности, в селе преимущественно общаются на венгерском языке, из-за чего ей непросто находить общий язык с соседями.

"Потому что здесь в основном говорят по-венгерски и, честно говоря, меня почти никто не понимает", – рассказала женщина.

У выбранной местности есть и другие нюансы. По словам владелицы, поблизости нет реки или водоема, где можно было бы искупаться или порыбачить. Также неподалеку нет большого леса для прогулок – вокруг в основном поля.

Не все дороги в направлении Берегова и Мукачево также находятся в хорошем состоянии. На отдельных участках есть ямы, хотя женщина отмечает, что это не критичная проблема.

Чем особенны закарпатские дома

Одной из особенностей приобретенного дома стала его планировка. Как объяснила владелица, старые закарпатские дома часто состоят из основной жилой части и пристроек, в которых размещают кухню и хозяйственные помещения.

"Классические старые закарпатские дома построены так: есть основной дом, а к нему уже идут пристройки. В основном там кухня и все такие хозяйственные помещения. У нас так же, поэтому комнаты отдельно, кухня отдельно", – рассказала украинка.

В жилой части обустроено несколько комнат. Одну из них супруги отвели под кабинет мужа, который любит допоздна работать за компьютером. Сама хозяйка также обустроила себе отдельное рабочее место с книгами и вещами, которые ей нравятся.

В доме есть и спальня с деревянным полом, старыми, но функциональными шкафами и печкой. В некоторых комнатах уже сделан вполне приличный ремонт, хотя в других еще заметно, что дом некоторое время стоял без жильцов.

Отдельную комнату в доме обустроили как рабочий кабинет мужа

Нынешняя хозяйка пока не планирует перекрашивать стены или обновлять дом

В комнате сохранились старые функциональные шкафы и деревянный пол

"Сейчас мы ничего не планируем, я, по крайней мере, ничего не планирую делать, потому что у меня нет на это сил", – призналась женщина.

Среди преимуществ дома она отметила наличие туалета непосредственно у входа. По ее словам, это особенно удобно в холодное время года, ведь не нужно выходить на улицу ночью.

В жилой части хозяйка отдельно обратила внимание на большой радиатор. Вопрос тепла для нее особенно важен после опыта прошлой зимы в Киеве.

Большой радиатор стал важным преимуществом после холодной зимы в Киеве

Терраса, виноградник и необычная кухня

Отдельным преимуществом дома стала большая терраса. Хозяева уже обустроили там место для отдыха, где пьют кофе, обедают и проводят вечера.

"Я уже не представляю дом без террасы. Ну вот, ну как без террасы? А где присесть?" – поделилась хозяйка.

Терраса стала местом для утреннего кофе, обедов и вечернего отдыха

По ее словам, терраса быстро стала одним из самых любимых мест в новом доме. Здесь можно посидеть утром за кофе, пообедать или вечером выпить вина.

Кухня также имеет необычную организацию. В одной части расположена своеобразная столовая со столом, уголком и мебелью для хранения. А вот плита и мойка находятся в отдельном помещении.

Рабочая часть кухни отделена коридором от столовой

"Здесь нет ни плиты, как видите, ни мойки, это чисто такая вот система хранения. Потому что здесь они решили, что грязная, так сказать, часть находится отдельно", – объяснила украинка.

Рабочая часть кухни небольшая, но оборудована плитой и мойкой

В доме также есть ванная комната с душем, котельная и теплый пол на кухне и в ванной. Отопление можно обеспечивать с помощью газового или дровяного котла.

В ванной дома есть горячая вода, сантехника работает

Во дворе расположен собственный огород, а над ним – большой луг. Там растет и виноград, сорт которого хозяева пока не определили.

Виноград во дворе особенно нравится на вкус мужу владелицы

Сколько стоит дом на Закарпатье

Точную стоимость покупки украинка решила не называть, учитывая пожелания предыдущих владельцев.

"Искала стоимость от 30 до 40 тысяч долларов – в эту сумму мы и уложились", – сообщила владелица.

По ее словам, перед покупкой пришлось осмотреть немало домов. Некоторые варианты за аналогичные деньги требовали дополнительных вложений в ремонт, тогда как приобретенное жилье можно было использовать сразу после заселения.

Именно соотношение цены и состояния жилья стало главным аргументом в пользу покупки.

Как сообщал "Телеграф", украинка оценила унаследованный дом в селе Верхние Становцы Черновицкой области в 8 500 долларов.