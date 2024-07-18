"Кто вы такие, лягушки?": мать Тищенко рассказала о бизнесе у метро, хейтерах сына и его скандалах (видео)

Женщина отметила, что они общаются с сыном и он ей помогает

Мать скандального народного депутата Николая Тищенко торгует носками и букетиками возле метро в Киеве. Она говорит, что сын помогает ей и сама оправдывает его последние скандалы, в том числе, с избиением военного.

Отметим, что "Телеграф" обратился за комментарием по этому поводу к Николаю Тищенко. В настоящее время нардеп пока не дал ответ.

Источник из окружения Николая Тищенко сообщил нам, что нардеп давно не видится с матерью. Для него это очень серьезная тема и он крайне негативно реагирует на подобные вопросы. Семейные дела для него — табу.

Журналисты "1+1" пообщались с Жанной Тищенко и выяснили некоторые интересные моменты. Она рассказала, что за последними событиями в жизни Николая не слишком следит, чтобы не расстраиваться. В то же время она отмечает, что находясь под домашним арестом он "хоть отдохнет".

В истории с избиением военного в Днепре, как считает Жанна Тищенко, они оба просто не смогли договориться. При этом она называет своего сына также военным.

"А Коля не военный?.. Да вы что?!. Вообще он и военный тоже, офицер внутренних войск. И его стрижка… Избил военного, Коля избил. А он тоже военный, может, где-то он не согласен с ним был. Слушайте, тот военный и этот военный – что-то они не договорились до чего-то", – считает мама нардепа.

Согласно ее словам, Николай Тищенко всегда прав и если он что-то делает, значит так нужно.

"Коля всегда прав, всегда. Он очень умный, опытный человек. И чтобы не сделал – это все правильно", – выдала женщина.

Насчет своего бизнеса она рассказала, что он приносит средства. Пенсию женщина якобы не получает.

"Мне должны ее платить, но что-то как-то я к ней все никак не попаду", — объяснила она.

В то же время мать нардепа рассказала, что не особо следит за последними событиями в жизни сына, чтобы не расстраивать себя.

Женщина называет хейтеров ее сына лягушками, которые наезжают на "крутого мужика".

"Кто вы лягушки такие, что будете опускать крутого мужика? И все, кто будет мешать ему жить и работать, за это ответят. Можете не сомневаться. Я брошу это все и пойду к нему работать — секретарем, уборщицей, кем угодно. Чтобы видеть его, чтобы быть с ним рядом", — сказала она.

После того как камеры выключили, мать Тищенко подошла к журналисту и спросила, сколько нужно заплатить, чтобы отнести ему передачу в СИЗО и очень обрадовалась, когда узнала, что он под домашним арестом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на сайте президента Украины появилась петиция о лишении Николая Тищенко депутатского мандата после его ареста и скандала с военным в Днепре. Однако есть один важный нюанс.