Угрожает самоубийством: охранник Тищенко устроил скандал в суде (видео)

Его подозревают в пытках и незаконном лишении свободы человека

В среду, 26 июня, в Печерский суд для избрания меры пресечения доставлен охранник нардепа Николая Тищенко Сергей Цубера, которого полиция задержала во вторник. Он устроил скандал из-за отсутствия его адвоката и угрожал, что "вскроет себе вены".

39-летний мужчина заявлял, что его будут судить незаконно и кричал в камеру, что покончит с собой. Видео распространили в соцсетях.

Отметим, что суд принял во внимание отсутствие адвоката. Поэтому судебное заседание перенесли на несколько часов.

Сергей Цубер обвиняется в пытках и незаконном лишении свободы человека. Его задержали 25 июня. Он оказывал сопротивление правоохранителям.

Охранник Тищенко входит в "свиту" нардепа, которая в Днепре 20 июня напала на экс-военного. Мужчину скрутили, надели на него наручники и били. Все из-за его критики в адрес нардепа.

После того как этот инцидент получил огласку, этим делом занялись правоохранители. Они установили нападающих и уже провели обыски. Были они и у народного депутата Николая Тищенко, у которого нашли много денег и дорогие аксессуары.

Нардепу тоже избирали меру пресения в Печерском суде. Он успел пообщаться с журналистами до заседания и сделать несколько громких заявлений.

Его все же отправили под домашний арест, но электронный браслет одели не сразу. В соцсетях появилось видео, как нардеп отдыхает в ресторане после судебного заседания. Это возмутило обычных украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Тищенко не одели электронный браслет сразу. На этот вопрос ответил известный адвокат.