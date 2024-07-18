"Хто ви такі, жаби?": мати Тищенко розповіла про бізнес біля метро, хейтерів сина та його скандали (відео)

Жінка зазначила, що вони спілкуються із сином і він їй допомагає

Мати скандального народного депутата Миколи Тищенка торгує шкарпетками та букетиками біля метро у Києві. Вона каже, що син допомагає їй і сама виправдовує його останні скандали, у тому числі зі побиттям військового.

Джерело з оточення Миколи Тищенка повідомило нам, що нардеп давно не бачиться з матір’ю. Для нього це дуже серйозна тема і він вкрай негативно реагує на подібні питання. Сімейні справи для нього – табу.

Зазначимо, що "Телеграф" звернувся за коментарем із цього приводу до Миколи Тищенка. Наразі нардеп поки що не дав відповіді.

Журналісти "1+1" поспілкувалися з Жанною Тищенко та з’ясували деякі цікаві моменти. Вона розповіла, що за останніми подіями у житті Миколи не надто стежить, щоб не засмучуватися. Водночас вона зазначає, що, перебуваючи під домашнім арештом, він "хоч відпочине".

В історії з побиттям військового у Дніпрі, як вважає Жанна Тищенко, вони обидва просто не змогли домовитись. При цьому вона називає свого сина також військовим.

"А Коля не військовий?.. Та ви що?!. Взагалі він і військовий теж, офіцер внутрішніх військ. І його стрижка… Побив військового, Коля побив. А він теж військовий, може, десь він не згоден з ним був. Слухайте, той військовий та цей військовий – щось вони не домовилися до чогось", – вважає мама нардепа.

За її словами, Микола Тищенко завжди має рацію і якщо він щось робить, значить так потрібно.

"Коля завжди має рацію, завжди. Він дуже розумна, досвідчена людина. І щоб не зробив — це все правильно", — видала жінка.

Щодо свого бізнесу, вона розповіла, що він приносить кошти. Пенсію жінка нібито не отримує.

"Мені повинні її платити, але якось я до неї все ніяк не попаду", — пояснила вона.

Водночас мати нардепа розповіла, що не особливо стежить за останніми подіями у житті сина, щоб не засмучувати себе.

Жінка називає хейтерів її сина жабами, які наїжджають на крутого мужика.

"Хто ви жаби такі, що опускатимете крутого мужика? І всі, хто заважатиме йому жити й працювати, за це відповідатимуть. Можете не сумніватися. Я кину це все і піду до нього працювати — секретарем, прибиральницею, ким завгодно. Щоб бачити його, щоб бути з ним поряд", — сказала вона.

Після того, як камери вимкнули, мати Тищенка підійшла до журналіста і запитала, скільки потрібно заплатити, щоб віднести йому передачу до СІЗО і дуже зраділа, коли дізналася, що він під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на сайті президента України з’явилася петиція про позбавлення Миколи Тищенка депутатського мандату після його арешту та скандалу з військовим у Дніпрі. Однак є один важливий нюанс.