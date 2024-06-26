"Не особые условия": юрист объяснил, почему Тищенко сразу не надели электронный браслет

Искать "договора" тоже не стоит

Вечером 25 июня нардепу Николаю Тищенко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но электронный браслет ему одели не сразу и после суда он отдыхал в ресторане. Это возмутило украинцев, однако адвокаты утверждают, что это не особые условия, а ежедневная практика.

На самом деле в Украине есть серьезные проблемы с электронными браслетами, и иногда их даже доставляют из других областей, поэтому фигурантам дел вместе с полицейскими приходится ждать, пока устройство не приедет. Нередко они ломаются и требуют замены, сообщает адвокат Евгений Пронин.

Почему Тищенко сразу не одели браслет

В украинских судах часто назначается домашний арест. Это обычная практика, потому электронные браслеты всегда нужны. В то же время, они неравномерно распространены между областями. Поэтому часто бывает, что в одном регионе их не хватает, а в другом несколько десятков свободных.

"В силу широко распространенной в отношении легкой санкции по численному ряду статей в УКУ, мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, это чуть ли не ежедневная практика в украинских судах. То есть браслеты нужны всегда, однако они не совсем равномерно распространены по регионам и часто происходит так, что в условных Черкассах уже нет свободных, а в Тернополе их есть десяток-полтора", ― объясняет адвокат.

Адвокат также ссылается на данные Национальной полиции о ситуации с электронными браслетами в Украине. Запрос делали журналисты портала "Слово и дело". Оказалось, что по состоянию на начало мая 2024 года из 300 браслетов только 155 были надеты на подозреваемых, а 108 имели технические неисправности. Более трех десятков были потеряны.

Поэтому нужно ждать, когда браслет станет свободным, например, у кого-то завершится мера пресечения. Другой вариант — ждать, пока устройство привезут из другой области. Поэтому то, что Тищенко заметили в ресторане после суда, не является особыми условиями.

"Поэтому история с Тищенко в Хаяти, это не об особых условиях или договорняках, это обычное ожидание вакантного рабочего браслета", ― написал Пронин.

Отметим, что ресторан, в котором был замечен Тищенко вечером, действительно находится вблизи здания Печерского суда. Поэтому вполне правдоподобно, что нардеп ожидал доставку электронного браслета.

Тищенко заметили в ресторане вблизи суда

Прочитать больше о том, что известно о деле нардепа, можно в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "Дело Тищенко. Судебная "котлета", удивительная философия нардепа и дорогой наряд (фото, видео)". Там есть все, что нужно знать о нападении на военного в Днепре, позиции самого политика и даже его наряде. Интересен факт о разбитиигаджетов во время обыска.

Также "Телеграф" ранее собрал подборку громких заявлений Тищенко, которые он сделал до начала суда. Он много говорил о ботофермах в Днепре, просил не оскорблять его и сказал, при каком условии сдаст мандат. Себя же называл "образцом" и "политическим ревизором".

Перед вынесением решения об избрании меры пресечения Тищенко прочитал речь. Она продолжалась более 10 минут. Нардеп обвинил чуть ли не всех вокруг и неоднократно упоминал свои полномочия народного депутата.