Пытался, но не вышло: суд вынес новое решение по нардепу Тищенко, что известно

В сети показали видео, где нардеп отвечает на вопросы

В среду, 3 июля, Киевский апелляционный суд оставил народного депутата Николая Тищенко под домашним арестом. Он пытался обжаловать меру пресечения, которую ему 25 июня избрали после конфликта с экс-военным в Днепре.

Об этом сообщил корреспондент hromadske из зала суда. В материале говорится, что сторона защиты заявила, что подозрение парламентарию необоснованно.

Однако прокурор это возразил: адвокаты, по его словам, не предоставили контраргументы. И добавил: что Тищенко и его защитники настаивают, что депутат действовал в рамках ВСК, однако никаких документов они не предоставили, действует ли эта комиссия, и какое отношение она имеет к ботофермам и колцентрам.

Сам депутат настаивал, что подавал заявления в правоохранители о проверках адресов в Днепре, по которым якобы осуществлялось мошенничество. Мол, уже после определений суда об обысках, он приехал в город.

Так, мера пресечения Тищенко продлится до 23 августа.

В зале суда его также спросили о работе ВСК, от которой вроде бы работал Тищенко, когда ходил с проверками по офисам. Впрочем, депутат четкого ответа не предоставил.

Что предшествовало

20 июня на военного Дмитрия Павлова в центре Днепра напала "свита" Тищенко. Мужчина в этот момент гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечания по охране нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

25 июня Тищенко получил подозрение по статье о незаконном лишении человека свободы. Кроме того, у него провели обыски, в ходе которых нардеп показательно разбил свой телефон.

В этот день 25 июня Печерский райсуд Киева избрал для народного депутата Николая Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 суток. К тому же ДБР заявило о подозрении Тищенко по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Если он признан виновным, он может получить 5 лет тюрьмы.

Прочитать больше о том, что известно о деле нардепа можно в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "Дело Тищенко. Судебная "котлета", удивительная философия нардепа и дорогой наряд (фото, видео)". Там есть все, что нужно знать о нападении на военного в Днепре, позиции самого политика и даже его нарядах. Интересен факт о разбиении гаджетов во время обыска.