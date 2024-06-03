"Новая почта" попала в скандал из-за шуток об "ухилянте": в компании уже отреагировали (фото)

Водителя обвинили в поддержке российской ИПСО

В сети разгорелся очередной скандал вокруг "Новой почты". На этот раз в его центре оказался водитель одного из грузовиков, осуществляющего перевозки для компании.

Журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook обнародовал фото, на котором изображен грузовик с логотипом "Новой почты". Кроме того, на лобовом стекле авто можно увидеть бутафорский номерной знак с надписью "UHILYANT" ("ухилянт". — Ред.).

Цымбалюк обратился в "Новую почту" с просьбой прокомментировать эту фотографию. Его также заинтересовало, является ли пропаганда уклонения от службы в армии официальной политикой компании. В то же время журналист выразил надежду, что "Новая почта" не поддерживает такие действия водителя.

В свою очередь в компании отреагировали на это сообщение Цымбалюка. Там пообещали провести по этому поводу беседу с коллегами.

Стоит отметить, что в комментариях под постом пользователи соцсети тоже высказались по этому поводу. Некоторые считают действия водителя поддержкой вражеской ИПСО.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что россияне развернули очередную информационную операцию против Украины. Она направлена на то, чтобы расколоть наше общество, дискредитировать защитников и сорвать мобилизацию. Эта ИПСО называется "ухилянт".