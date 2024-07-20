Кто получит наследство Фарион: что указано в декларации языковеда

Профессор Львовской политехники жила весьма скромно

Львов 19 июля сотрясло громкое убийство известного филолога, языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион. У нее осталась взрослая дочь, которая согласно украинскому законодательству должна получить в наследство ее имущество.

По данным из открытых источников, единственную дочь Фарион зовут Софией Семчишин. Она состоит в браке с военнослужащим Василием Особой и имеет двух детей — Дмитрия и Еву.

Правила наследования в Украине предусматривают пять очередей, которые определяют приоритетность передачи имущества. К первой очереди относятся дети, муж/жена и родители, которые имеют право на равную долю имущества.

Однако передача прав на имущество может осуществляться не по очереди, если его владелец составил завещание и нотариально его заверил. В настоящее время в сети информации о завещании Фарион не появлялось.

Поскольку мужа у экс-нардепа не было, то можно предположить, что у Софии Семчишин будет полгода, чтобы принять или отказаться от наследства.

Стоит отметить, что в декларации Фарион от 2024 года из имущества указана лишь квартира на 48,5 квадратных метров и годовой доход в 255 тысяч гривен от работы в Национальном университете "Львовская политехника".

Как сообщалось ранее, неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика. Считается, что убийца ждал ее возле дома, при том приходил туда несколько недель. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата.

Церемония прощания начнется в 19.00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла по ул. Театральная, 11.