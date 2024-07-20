Названы дата и место прощания с Ириной Фарион

Женщину застрелил неизвестный мужчина

В воскресенье, 21 июля, во Львове состоится церемония прощания с языковедом Ириной Фарион. Она трагически погибла после покушения на ее жизнь.

Как пишут местные каналы, парастас начнется в 19.00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла по ул. Театральная, 11.

Отмечается, что попрощаться с 60-летней языковедкой можно будет до 22:00 в храме.

Уже в понедельник, 22 июля, в 14.00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла по вышеуказанному адресу начнется чин похорон.

Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище на центральной аллее, в частности поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Напомним, известная языковед Ирина Фарион, неоднократно делавшая громкие и скандальные заявления, трагически умерла после покушения на нее. Врачи боролись с ее жизнью 4 часа, но сердце 60-летней женщины не выдержало.

Заметим, что покушение было совершено 19 июля вечером, однако по состоянию на 20 июля обед стрелявшего полиция еще не задержала. В то же время соседи рассказали, что неизвестный подозрительный юноша более 2 недель ходил возле дома Фарион.

В настоящее время у следствия есть три основные версии покушения на языковедку, в которых не исключают и "русский след".

Ранее "Телеграф" показывал редкие фото Ирины Фарион с семьей и не только.