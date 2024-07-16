И жара не помогает: что происходит на пляжах Ялты в оккупированном Крыму (видео)

Людей почти нет

Сейчас курортный сезон в самом разгаре особенно учитывая невероятную жару. Однако приморские города в оккупации России так и не дождались наплыва людей.

Даже не территории Крыма, который незаконно аннексирован РФ еще в 2014, в этом году людей на пляжах почти нет. Кадры пустых прибрежных зон опубликовал паблик "Крымский ветер".

"Ялта, воскресенье, отличная погода. Но где отдыхающие, о которых рассказывают российские пропагандисты? Тем временем середина июля уже", — говорится в сообщении.

Отмечается, что видео снято в воскресенье, 14 июля, но даже на выходных людей у моря не много. Раньше на этих курортах яблоку негде было упасть, тем более в такую жару и выходные, а сейчас — пусто.

В то же время на видео видно, что вода чистая, хотя пляжи и не ухоженные. Сами горожане говорят, что такой "наплыв" был разве что в 2014 году.

В сети Х тоже публикуют видео не только пустых пляжей, а и зон развлечений. Людей почти нет.

Напомним, что все курортные города в оккупации пустуют без туристов и страдают от халатности местных властей. Не исключением стал и Бердянск, где кроме разрухи пляжи атакуют медузы. Из-за отсутствия влияния человека в прибрежной зоне медузы за последние годы сильно размножились, и уже почти с начала лета атакуют море.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит самый популярный пляж оккупированного Геническа.