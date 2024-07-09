Разруха и пустота: как сейчас выглядит курорт Железный Порт (видео)

Уже третий сезон без туристов

Село Железный порт в Херсонской области было одним из самых популярных украинских курортов, пока населенный пункт не был оккупирован россиянами в 2022 году. Уже третий сезон там полупустые пляжи, закрытые кафе и торговые точки.

Уже ничего не напоминает о том, какими раньше многолюдными были пляжи Железного Порта. "Телеграф" узнал, как сейчас живут жители этого села и что происходит на некогда популярном курорте.

Железный порт сейчас

Село находится недалеко от другого известного курорта Скадовска. На нем раньше были пансионаты, санатории и гостиницы, куда съезжались на отдых со всех уголков Украины.

Сейчас курортная деревня приходит в упадок. Местный бизнес, который раньше сезона зарабатывал деньги на целый год, потерял основной источник дохода. Как пишут местные жители в соцсетях, большинство кафе и торговых точек с сезонными товарами просто не открываются.

Украинцы в соцсетях запустили флешмоб. Они выкладывают фото и видео отдыха в курортном селе до оккупации. Люди делятся фотографиями с близкими людьми и воспоминаниями, а также надеются, что скоро снова смогут посетить Железный порт.

На опубликованных видео можно увидеть, как популярен был курорт. На пляже негде яблоку было упасть.

Пользователи также публиковали видео сравнения, сколько людей отдыхало на побережье Черного моря до оккупации и сейчас. Кардинальные изменения. Железный порт сейчас выглядит безлюдным и даже жутким. Разруха и пустота властвуют на некогда популярной туристической локации.

Для справки: Железный порт — село в Скадовском районе Херсонской области. Находится на побережье Черного моря, а береговая линия составляет четыре километра. На западной окраине Железного порта начинаются территории Черноморского биосферного заповедника. Село оккупировано 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

"Телеграф" ранее сообщал, как сейчас выглядит легендарный курорт Кирилловка в Запорожской области. Туда до оккупации съезжались любители отдыха на Азовском море.