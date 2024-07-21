Бруд та сміття прямо в морі: як переживає окупацію один із пляжів у Ялті (відео)
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У мережі з’явилися відповідні відео
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України перетворюють усе довкола себе на звалище. Не став винятком і курортний Крим, де сильні зливи змили у Чорне море велику кількість сміття та бруду.
Відповідні кадри було опубліковано у Telegram-каналі "Кримський вітер". Там показали відео, на якому знято берег моря після дощів.
На кадрах видно, що у морі утворилася величезна грязьова пляма. При цьому у воді плаває різне сміття.
При цьому, що цікаво, лише наприкінці червня окупаційна влада в Ялті розповідала, нібито слідкує за тим, щоб процес вивезення сміття в регіоні було налагоджено.
Зазначимо, що у 2021 році була масштабна ситуація зі сміттям, яке після дощу опинилося в морі. Тоді колишній нардеп Єгор Фірсов заявляв, що це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилося будівельне сміття та побутові відходи. В один із днів потужна злива змила частину звалища в морі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в розпал курортного сезону в Ялті порожні пляжі. Така ситуація відбувається з того часу, як Крим потрапив в окупацію Росії.