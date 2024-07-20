Любящая бабушка и красивая женщина: редкие фото Ирины Фарион с семьей и не только

Языковед очень любила свою семью

Днем 19 июля на известного языковеда Ирину Фарион совершили покушение, а через несколько часов она скончалась в больнице. По словам врачей, Фарион получила сквозное ранение головного мозга, ее прооперировали и даже перевели в реанимацию для восстановления, но сердце не выдержало.

"Телеграф" предлагает вспомнить, какой была Ирина Фарион вне скандалов, вне работы, а в кругу семьи и в личной жизни. Языковед активно вела Instagram, куда постила не только рабочие моменты, но и фото со дня рождения, кадры с внуками и даже романтичные снимки, которые кратко подписывала стихами.

У Ирины Фарион двое внуков — Дима (2019 года) и Эва (2017 года). Судя по фото в сети, она была любящей бабушкой и часто проводила с внуками время. У Ирины Фарион была только одна дочь — София Семчишин. В ее Инстаграм фото вместе с дочкой большая редкость, чего не скажешь о внуках.

Также она любила природу и не упускала возможности посетить красивые места. Преимущественно, это был запад Украины, Полесье.

Несмотря на колкие высказывания, критику военных и другие скандалы, Ирину Фарион интересовала не только работа. Она часто постила просто красивые фото, на которых перед украинцами была красивая, статная, ухоженная женщина, с милой улыбкой и добрыми глазами.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какими скандалами запомнилась Ирина Фарион. Она не стеснялась подвергать критике ни власть Украины, ни граждан страны, ни военных, которые нас защищают.

Ее дочь и зять прокомментировали убийство. Они опубликовали пост в сети с очень лаконичной, но в то же время емкой подписью.