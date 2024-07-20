Журналисты поймали Фарион за день до смерти: она рассказала о своих расходах и назвала лучшего президента

Была улыбчивая и приветливая

В сети появилось последнее видео языковеда Ирины Фарион. Она на улицах Львова накануне покушения и трагической смерти ответила на простые и в то же время каверзные вопросы.

Соответствующее видео публикуют в сети, добавляя, что госпожа Фарион гуляла по Львову улыбающаяся и приветливая.

"Это видео мы с командой сняли в четверг, за день до трагедии. Оно, наверное, стало последним опросом Ирины Фарион среди журналистов", — говорится в сообщении.

Корреспонденты добавляют, что украинская языковед сразу их узнала и поздоровалась, они даже удивились тому что Фарион помнит так много людей.

В коротеньком street-интервью ее спросили о том, на что она тратит деньги во Львове. Госпожа Фарион ответила: "Это очень сложный вопрос. Но, если я выхожу в город, то я никогда не обхожусь без хорошего кофе, это святое."

Далее корреспондентка задала уже более каверзный вопрос, а именно: "Какая самая весомая историческая фигура в Украине?". По версии Ирины Фарион, это Степан Бандера.

А вот лучшим президентом за времена независимости Украины языковед назвала Виктора Ющенко.

Напомним, что последнее интервью перед смертью Ирина Фарион дала "Телеграфу". В нем она говорила об украинском языке и русскоязычных военных, о Майдане, президентах Украины и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал все, что известно об убийстве Фарион. В материале говорится о неделях слежки нападающего, выстреле в голову и возможном "российском следе".