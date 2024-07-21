(Не) нужно электричество и тепло? Что не так с внедрением альтернативной генерации в Украине

Альтернативная генерация поможет решить вопрос дефицита энергии, почему задерживается подключение даже подаренных американцами когенерационных установок?

Из почти сотни когенерационных установок, подаренных USAID Украине, была подключена только одна. Установок, которые могут одновременно обеспечить тепло для миллионов потребителей и электроэнергию для тысяч учреждений. Такую информацию обнародовали эксперты рынка и задали логичный вопрос: что происходит?

В самом USAID через Facebook-страницу Проекта энергетической безопасности уточнили, что уже подключены 18 из 91 таких установок. Это все равно выглядит как-то "не очень", учитывая, что за такими установками стоят очереди во многих городах и городках. Да и то — впоследствии эта информация загадочным образом исчезла со страницы USAID ПЭБ.

Телеграф решил исследовать, какие препятствия стоят на пути процесса внедрения когенерации в Украине, и как их можно преодолеть. А заодно и рассказать, чем выгодны когенерационные установки в наших непростых условиях. Издание также направило соответствующий запрос в USAID ПЭБ относительно переданных установок. Но ответа на момент публикации мы не получили.

С чем "едят" когенерацию

В рекордно жаркие летние дни вопросы отопления и даже горячего водоснабжения как-то не слишком беспокоят украинцев. Впрочем, ситуация, конечно же, изменится с наступлением холодного периода (а все мы верим, что когда-нибудь он все-таки наступит).

В то же время, проблема постоянных отключений электроэнергии, вызванных действиями агрессора, является темой ежедневных активных обсуждений буквально везде. О ней говорят в высоких властных кабинетах, ломая головы над ее решением. Говорят и в быту, подкрепляя слова крепкими выражениями, когда свет исчезает в самый ответственный момент.

Впрочем, существует направление энергетики, внедрение и развитие которого в наших реалиях могли бы существенно положительно повлиять на решение как первой (горячая вода и тепло), так и второй из упомянутых проблем (обеспечение стабильной поставки электроэнергии). Речь о когенерации (от комбинированная генерация — Ред.), процесс, включающий одновременное производство как тепла, так и электрической энергии.

Устройства обеспечивающие такое одновременное производство называются "когенерационные установки", или "когенерационные станции". На данный момент подобные установки имеют широчайший спектр применения и, соответственно, самые разнообразные уровни мощности – от десятков киловатт, что достаточно, например, для автономного обеспечения теплом и электроэнергией тепличного хозяйства или автомойки, до "монстров" на десятки, а то и сотни мегаватт, которые могут быть использованы для нужд крупных предприятий или целых городских кварталов.

Типы первичных двигателей у этих установок также различны – газопоршневые, газотурбинные, микротурбинные и другие. Топливо также может быть разным — и традиционный природный газ, и биогаз, и, например, энергоносители пеллетного типа.

Когенерация в мире

В настоящее время когенерация, как эффективный и доступный вид производства тепло- и электроэнергии, активно развивается во всем мире. И здесь вопрос не только в существенной экономии (до 40% общей экономии), которую дает одновременное производство двух видов энергии. Речь и об экологическом аспекте – считается, что когенерационные установки способствуют устойчивому развитию и уменьшению выбросов в окружающую среду. Недаром на европейском уровне еще в 2004 году принята соответствующая директива (2004/8/EC), поощряющая страны-члены ЕС всячески способствовать развитию когенерации. Соответствующее национальное законодательство, направленное на поддержку когенерации, существует в таких странах как Германия, Испания, Бельгия, Дания и других.

Если говорить о конкретных случаи внедрения когенерации в мире, то даже беглый поиск предлагает ряд ярких кейсов. Например, когенерационные установки применяются в штаб-квартире компании Leica в немецком Вецларе для производства электроэнергии для собственного использования компанией в ее производственных и административных помещениях. Выработанная тепловая энергия покрывает потребности в тепле в постройках, а также обеспечивает работу абсорбционной холодильной установки. Другой пример — жилой квартал Розенштейна в Штутгарте, состоящий из 500 квартир, может похвастаться впечатляющей, перспективной концепцией отопления, охлаждения и производства электроэнергии, ориентированной на объединение секторов. Котельная на базе когенерационной установки находится в подвале современного жилого комплекса.

Всего же по миру схожих примеров удачного внедрения когенерации 10-ки, если не сотни тысяч.

Когенерационные установки (на фото) – достаточно компактны

Когенерация в Украине – перспективы и текущий опыт

В Украине соответствующий закон – "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала" принят еще в 2005 году. В настоящее время в него внесен ряд изменений, которые должны способствовать упрощению развития когенерации. Кроме того, поддержка когенерации прописана и в других нормативных документах – том же законе "О рынке электрической энергии", соответствующих постановлениях и распоряжениях профильных органов исполнительной власти.

Развитие в Украине этого направления трудно переоценить, учитывая, что, во-первых, абсолютное большинство объектов теплоэнерго в стране работают по устаревшим неэкономическим технологиям — построены они на сжигании энергоресурса исключительно для получения тепла. То же касается и устаревших электростанций, КПД которых значительно ниже, чем у когенерационных установок.

Другой важный аспект – обычно подобные установки достаточно невелики по размерам. К примеру, 2-х мегаваттную установку. (которая может помочь обеспечить теплом десятки тысяч жителей и электроэнергией ряд объектов) можно разместить в относительно небольшом контейнере, который можно надежно спрятать. Что, без сомнения, чрезвычайно важно с точки зрения безопасности.

Еще один важный момент – сравнение когенерационных установок (их иногда называют газогенераторами) с мощными бензиновыми или дизельными генераторами, которые сейчас используются для энергообеспечения различных объектов. Здесь, безусловно, когенерация также гораздо более выгодна, прежде всего из-за стоимости топлива и гораздо большей общей экономичности. Конечно, можно упомянуть о проблеме подвода газа к таким установкам, но у генераторов эта проблема еще более существенная, ведь подвоз дизеля или бензина еще более дорог.

В Украине очевидным и наиболее целесообразным месторасположением подобных установок являются объекты тепловой энергетики – от небольших котельных на несколько домов, до больших предприятий ТКЭ, обеспечивающих теплом целые районы или микрорайоны. В таком случае, во-первых, упрощается процесс подключения установки к теплосетям, во-вторых – предприятие получает практически полную энергетическую независимость, снимая риски отключений и освобождая мощности для других потребителей, в-третьих – имеет возможность получить дополнительные поступления от продаж электроэнергии в общую энергосистему. И при этом может помочь обеспечить электроэнергией другие объекты критической инфраструктуры, такие как водоканалы, больницы и т.д.

Еще один очевидный и сверхважный способ использования – устанавливать такие установки в населенных пунктах, которые расположены недалеко от линии столкновения, или где тепло- и энерго генерация была остановлена – либо из-за разрушения после вражеских обстрелов, либо по другим причинам.

Что при этом получим мы с вами как рядовые бытовые потребители, если наши тепловики решают поставить у себя подобные установки? Прежде всего – гарантированное горячее водоснабжение и тепло (напоминаем, лето не вечно). Затем – улучшение ситуации с поставкой электроэнергии (учитывая, что теплоэнерго в масштабе страны отбирают достаточно значительный ее процент на свои нужды). И, наконец, дополнительное резервное питание, а значит нормальную работу водоканалов, больниц и других объектов. В некоторых случаях, если хорошо продумать реализацию, вполне возможно автономное обеспечение теплом и электричеством за счет когенерации целых жилых кварталов или микрорайонов.

Если когенерация — это настолько прогрессивно, экономично, удобно и безопасно, если о ней постоянно говорят руководители и специалисты министерств, ведомств, говорят энергетики, — почему в Украине процесс внедрения таких установок не идет сверхбыстрыми темпами?

На самом деле процесс движется. Хотя, если смотреть объективно, далеко не так быстро и успешно, как хотелось бы. Впрочем, на местном уровне власти и теплоэнергетики уже начали прозревать и постепенно понимать преимущества, которые предоставит внедрение когенерации.

Среди последних примеров в крупных городах — недавнее решение Львовского горсовета о выделении 654 млн грн на реализацию программы обустройства газопоршневых когенерационных установок. Хотя специалисты и говорят, что программу нужно было запускать годом раньше, здесь явно тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Реализует подобные проекты и Киев – там сроки выполнения конец 2025 года.

Другой пример — установка еще полтора года тому назад когенерационной станции в Ирпене. В настоящее время эта установка обеспечивает резервное питание для котельной, которая в свою очередь поставляет теплоносители 70% населения города.

Еще один положительный пример – Хмельницкий, где стоимость тепла благодаря когенерации была одной из самых низких в Украине. В настоящее время в городе 15 установок, позволяющих полностью обеспечить потребности местного теплокоммунэнерго в электроэнергии.

Среди малых городов – очень яркий пример Староконстантинова Хмельницкой области, где установлено 4 таких установки, три из которых переданы через Проект энергетической безопасности USAID.

Бесплатные установки не нужны? Неужели измена?

На фоне успешных проектов по внедрению когенерации достаточно странно читать заявления, что даже не приобретенные, а подаренные Украине установки, не подключаются. А именно такие данные обнародовал недавно глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, только одна из 96 когенерационных установок, переданных Украине еще несколько месяцев назад Агентством США по международному развитию (USAID), была установлена в Житомире.

Спустя несколько дней в USAID через Facebook-страницу Проекта энергетической безопасности, через который и реализуется этот проект, уточнили, что уже установлено 18 таких установок, остальные находятся в процессе подключения. При этом их общее количество составляет 91 установку, а передаются они для нужд 32 украинских городов и двух университетов. Суммарно они смогут обеспечить надежным теплоснабжением более 1 млн. жителей многоквартирных домов и около 1000 социальных объектов, а также, собственно, теплоэнерго. И при этом позволят обеспечить резервное питание электроэнергией соседних больниц, объектов водоснабжения и водоотвода.

Но затем это уточнение неожиданно с сайта USAID ПЭБ было удалено. Хотя и осталось в кэше поисковиков.

Скриншот сообщения о подключении 18 когенерационных установок на сайте USAID ПЭБ и удаленная страница

Учитывая, что первая информация о передаче USAID этих установок появилась еще несколько месяцев назад, а информация об их доставке в Украину была обнародована еще 7 мая, мы решили расспросить профильных специалистов, чем именно могли быть вызваны задержки с реализацией этой важной в нынешних условиях инициативы.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

По словам Олега Попенко, процесс запуска в эксплуатацию когенерационных установок, в частности переданных USAID, действительно сталкивается в Украине с рядом проблем. Одна из самых главных – нехватка средств.

"В некоторых громадах — отсутствуют деньги на проведение полного цикла процедур, а это — закупка проекта, изготовление проекта, оплата изготовления проекта, затем закупка процедур по монтажу и подключению установок к сети и т.д. Просто физически нет денег. Точную стоимость, которая нужна на прохождение этих процедур, я вам не скажу, но знаю, что для четырех небольших газопоршневых установок она составляла около 40-50 миллионов гривен", — рассказывает эксперт.

Он вспомнил случай, когда одному из крупных городов планировали передать большую установку, но за неимением относительно небольших средств процесс остановился.

"ТЭЦ в одном из серьезных городов выиграла конкурс USAID на установку 50 или 55 мегаватт. Такая установка – это где-то на 170 тысяч населения. Они выиграли конкурс, утвердили сумму. Но когда начался процесс передачи, выяснилось, что суммы, выделенной Минэнерго (а эта ТЭЦ — государственный объект), не хватает. У Минэнерго сказали – мы денег не дадим, у нас нет, что, как я считаю, абсурд. В результате дело закончилось ничем, и установку туда никто не привез", — рассказывает Попенко.

Существенной проблемой, как это ни странно, является и дефицит компаний и специалистов, которые могли бы обеспечить процесс монтажа установок.

"Ну, не хочет компания ехать куда-то, например, в Шостку, монтировать эти газопоршневые установки. Будем откровенны — в том числе из-за мобилизации на блокпостах. Другая причина — таких компаний физически не хватает. Или есть специалисты, но их не устраивает, например, стоимость. Я общался с одной такой компанией – так оттуда никто не захотел выйти на уже объявленные торги. Говорят – нас не устраивает стоимость. А местные власти не могут увеличить стоимость, потому что у них нет денег. То есть, это комплексный вопрос, состоящий из нескольких", — считает Попенко.

Среди проблем, которые называет эксперт, также и неорганизованность органов местного самоуправления в вопросе подключений когенерационных установок.

"Ведь нужно выделить землю, выделить деньги, это все должно быть принято на сессии. И вопрос не в размерах участка, а в процедуре. Нужно выйти, вынести этот вопрос на сессию, рассмотреть и проголосовать на земельной комиссии. После земельной комиссии вопрос выносится на сессию, затем сессия принимает решение.После вынесения решения готовится пакет документов на землю, она же не может быть просто так передана. И неважно – хоть 5 метров, хоть 10 см квадратных. Разве что, если эта земля будет в пользовании теплокоммунэнерго, тогда будет проще. Но процедура должна быть выполнена. Иначе – уголовное дело. При этом бывают даже случаи, когда такую ​​установку передают одному коммунальному предприятию, землю под нее выделяют на другое, а деньги вообще на третье. В результате директор последнего говорит, что не будет этим заниматься, потому что не хочет сесть. И его можно понять, ведь у него ни самого оборудования на балансе, ни земельного участка в учете", — рассказывает Попенко.

Впрочем, по словам эксперта, известны и противоположные случаи. Особенно там, где местные власти и коммунальщики понимают необходимость внедрения когенерации и совместно над этим работают. Особенно это актуально там, где в результате действий россии разрушена энергетическая инфраструктура и вопрос восстановления теплоснабжения и энергообеспечения населения стоит особенно остро.

"Практически – это сейчас реализуется в Харькове. Там завезли разнообразных установок – благодаря партнерам, спонсорам. И Нафтогаз передал какую-то крайне мощную ГПУ, чуть ли не 300 мегаватт. Ее купили еще в 2007 году, но в Нафтогазе она ни дня не работала, так что передали Харькову. Это вполне возможно – расставить 10. 20, 30 ГПУ по городу, подключить их к электроэнергии, к газу, к теплосетям. В Харькове это будет работать, потому что там сейчас практически разрушено все теплокоммунэнерго", — пояснил Попенко.

Другой случай, который Попенко считает одним из самых успешных кейсов – город Староконстантинов Хмельницкой области.

"Это город, который как раз очень успешно реализовал кейс при содействии USAID. Они подключили переданные им установки еще в начале года, потому что начали готовиться заранее — еще в прошлом году разработали проект, выделили средства", — объясняет Попенко.

В целом, по словам эксперта, весь процесс развертывания на предприятии теплокоммунэнерго когенерационной установки должен занимать не более полугода – от начала закупки, разработки документации, до запуска в эксплуатацию. Хотя, отмечает Попенко, многое зависит от подхода местных властей, процедур закупок, возможности поставки производителем и т.д. Поэтому и наблюдаем сейчас ситуацию с задержками.

Ну а за границей, по его словам, когенерация – давно уже одно из приоритетных направлений и успешно внедряется во многих странах, в том числе для обеспечения потребностей целых отдельных городских кварталов.

"Во многих городах, особенно восточной Европы в рамках децентрализации поставок теплоносителей устанавливали подобные установки. В Венгрии, Словакии, Чехии, в Сербии, в Австрии – устанавливались подобные установки. Но это скорее не газопоршневые установки, потому что там они больше ориентируются на установки что работают на пеллетах. В любом случае — это достаточно мощные установки, квартальные – на 8, 10 мегаватт. Поэтому они устанавливают и отапливают целые микрорайоны.

Что касается государственной поддержки в Украине, Попенко считает, что государство достаточно способствует процессу развертывания когенерационных установок. Принято соответствующее законодательство, облегчается налоговая база, в частности убирается НДС, отменяется пошлина на ввоз энергооборудования, упрощается процесс подключения таких установок к сетям.

Но все же, считает эксперт, если смотреть в масштабах государства, чтобы сделать так, чтобы подобные установки стали существенным фактором энергорынка, обеспечив, например, общий прирост мощности в 1 гигаватт, о котором говорил президент, то дело здесь скорее за крупными государственными корпорациями. Вроде Укрзализныци, Укрнафты, Укргаздобычи, Нафтогаза.

"Государство со своей стороны может заставить, или вернее подтолкнуть, большие корпорации к тому, чтобы они закупили и установили подобные установки на собственных мощностях. Ведь каждая из этих компаний имеет возможность подключения к соответствующим магистралям – газовым, электросетям. И в принципе – это правильно, и может сработать", — считает Олег Попенко.

Ноу хау от автора успешного кейса

Еще одним экспертом, с которым пообщался "Телеграф", стал Александр Душенко, руководитель предприятия "Тепловик" в уже упомянутом городе Староконстантинов Хмельницкой области. Эксперты указывают на когенерационный кейс "Тепловика" (а там установлены четыре установки, одна приобретена за свой счет, и еще три, которые переданы USAID), как один из самых успешных в Украине. Соответственно вопрос прежде всего касался того, как ему удалось реализовать развертывание установок в довольно сжатые сроки.

"Прежде всего, мы узнали, что USAID передает нам установку, еще тогда, когда они заключали договор с поставщиками. А поскольку подобные договоры заключаются не очень быстро, у нас было время. Пока будут подписаны документы, пока производитель произведет установку – это может занять, обычно, 3-4 месяца. Вот у каждого рецепиента, который будет получать эту установку, – есть этот запас времени. Его нужно потратить на то, чтобы разработать проект, провести экспертизу, приготовить дополнительные необходимые комплектующие (если ты уже знаешь марку машины, которую тебе дадут, ты понимаешь, что для нее нужно). Соответственно, если это время не терять попусту, а активно заниматься вопросом, то на момент, когда тебе установку привезут, ты можешь быть готов процентов на 90. К примеру, две последние установки – мы уже знали, когда нам их привезут, разработали проекты, прошли экспертизы, получили разрешение на начало строительных работ – залить фундамент, подготовить подключение и врезки, подготовить краны. Когда установки приехали – нам осталось только подсоединить краны, приварить и начать работать. Таким образом, последние две установки с момента поставки мы смонтировали примерно через 10 дней", — рассказывает Александр Душенко.

Он также отдает должное правительству, которое на сегодняшний день максимально упростило все нюансы и в отношении разработки и согласования проектов, и строительства, подключения когенерационных установок, а также максимально помогает тем, кто готов к реализации подобных проектов.

Директор КП «Тепловик», г.Староконстантинов, Хмельницкая обл.

"Также не нужна и лицензия, тогда когда общая мощность всех установок на предприятии не превышает 5 мегаватт. То есть, всем небольшим ТКЭ она точно не нужна. Кроме того, если ты ставишь подобную установку для собственных нужд – тебе не нужно связываться с ОСР (оператор системы распределения, то есть облэнерго). А если ты не связываешься с облэнерго – это упрощает и экономит где-то до полугода", — отмечает руководитель "Тепловика".

Относительно вопросов с местными властями, Душенко отметил, что никаких проблем, например, с выделением земли, у него не возникало.

"Под каждую котельную должна быть выделена земля. А для установки когенерационной установки — этой земли нужно совсем немного. Причем некоторые ставят их вообще внутри своих котельных. Поэтому на эти вопросы мне нечего грешить", — говорит Душенко.

А вот проблема отсутствия средств, по его мнению, действительно может стать определенным препятствием.

"Другое дело, когда у предприятия нет средств на то, чтобы сделать фундамент, или чтобы докупить какое-то необходимое оборудование… Ведь когда ты подаешь заявку на USAID, ты сразу отмечаешь, что гарантируешь наличие средств на подключение. Что касается нашего предприятия – мы нашли на это собственные средства. Но здесь есть еще один важный момент – многие тепловики имеют лицензию на проведение строительных работ. Поэтому, например, залить фундамент – вполне можно силами своего предприятия, это не сложно, если есть чертежи. Если нужно врезаться в систему теплоснабжения – тепловик лучше других знает, как это сделать", – объяснил Душенко.

Дал объяснение руководитель предприятия и о стоимости подключения установок.

"Сейчас стоимость подключения в среднем по Украине колеблется от 30 до 50% стоимости оборудования, но многое зависит от технических решений. Например, все знают: чтобы сэкономить материалы – установку следует ставить где-то поближе к месту, где есть трубы, или подключение к электросетям. Что касается нашего случая, я сейчас говорю об установке на 1 мегаватт, то мы ее смонтировали и подключили на собственные нужды (я подчеркиваю, собственные) за примерно 7% от стоимости. То есть процесс подключения нам обошелся примерно в 2,25 млн грн, включительно с изготовлением документации и самим монтажом. И при этом в нашем техническом решении было многое, чего нет у других, например, мы дополнительно закупали еще один котел. Почти все работы делали сами, кроме подключения газа – тут проект и сами работы выполнял облгаз", — рассказал директор коммунального предприятия.

В настоящее время, по словам Душенко, данные установки полностью обеспечивают собственные потребности объектов, на которых они установлены, в электрической энергии. Но есть планы и продавать излишки.

"Обычно, все подобные установки всегда подбираются преимущественно таким образом, чтобы иметь еще и какой-то избыток по производству энергии. И сейчас, когда мы захотели подключиться к ОСР, то поняли, что техническая часть там не сложная и не очень продолжительная. А вот процесс согласования и изготовление проектной документации, получение технических решений — может длиться более полугода. К сожалению, этот процесс не может быть быстрым, кто бы как не хотел. Поскольку есть вполне объективные факторы – необходимое время для расчетов, изготовления документации. Тот же облэнерго – должен обратиться за согласованием в свои высоковольтные сети. Свои пожелания и выводы должны дать метрологи по учету и типу счетчиков. Остальные службы также должны предоставить пожелания и заключения. Затем все это собирается в кучу и уже тогда формируются технические условия. А на это все нужно время. То есть вопрос не в затягивании, а в том, что есть работа, которая объективно требует определенного количества времени", — пояснил Александр Душенко.

Рассказал руководитель "Тепловика" и об основных преимуществах, которые, по его мнению, дает установка когенерационных установок на предприятиях теплокоммунэнерго. Но вспомнил и о некоторых вызовах.

"На первом месте – это, конечно, энергонезависимость. Ты можешь пользоваться собственной электроэнергией, когда тебе нужно. Второе существенное преимущество – это, конечно, цена на электроэнергию. Мы ведь не платим за распределение и передачу электроэнергии. Это уже минус 3 гривны в киловатт. То есть, себестоимость может быть где-то от 3 до 6 гривен за киловатт, в зависимости от загруженности установки и других условий. Конечно, есть и определенные расходы – например, на обслуживание установки требуется высококвалифицированный персонал, работу которого нужно оплачивать. Но здесь нужно использовать возможности по продаже избыточной электроэнергии, производимой установкой. Эти же средства ты можешь аккумулировать и на то, чтобы обеспечить нормальную работу установки – ее ТО, проведение плановых ремонтов", – говорит Душенко.

Третий положительный момент, по его мнению, – безопасность, ведь распределенную генерацию труднее разрушить.

Еще один важный момент – общее уменьшение нагрузки на электросети. Хотя здесь, по его мнению, есть и определенные нюансы.

"Речь об общей экономии в разрезе государства. Если подобные установки будут размещены по всей Украине, это уменьшит нагрузку на энергосистему. Таким образом, мы и энергосистеме помогаем, и себя обеспечиваем, да еще имеем возможность заработать и помочь другим объектам. Например, сейчас мы разработали несколько проектов — оформляем ввод в эксплуатацию и готовы подписать договоры на поставку электроэнергии к некоторым предприятиям критической инфраструктуры. Того же водоканала. Также есть проект подключения больницы. Конечно, чтобы построить линии – нужно вложить средства. Энергетикам это не интересно, потому что мы фактически заберем у них потребителя. Но не только. Я считаю, что назревает еще и вопрос отношений энергетиков и тепловиков. Ведь энергетики при расчетах учитывали, что теплоэнерго будет потреблять их энергию. Теперь мы и другие перейдем на собственную электроэнергию, и тариф на распределение соответственно должен возрасти, причем для всех категорий. Что, в принципе, уже происходит", — подчеркнул Душенко.

Относительно самоокупаемости когенерационных установок руководитель "Тепловика" отметил, что ее сроки достаточно приемлемы — до трех или чуть более лет. Учитывая специфику предприятий теплокоммунэнерго, это довольно немного.

Относительно основных советов для тех, кто собирается реализовывать у себя когенерационные проекты, Душенко считает, что им нужно подробнее изучить рынок, специфику этого направления, а также местные условия.

"Вы должны понимать, когда генерировать, когда не генерировать, и в каком количестве. Когда выгодно продавать электроэнергию и много других факторов, которые будут оказывать влияние на вашу деятельность. Анализировать, и не бояться экспериментировать, двигаясь дальше. Но, конечно, самый главный совет — нужно работать", — резюмировал Александр Душенко.