В городах западной Украины выросли тарифы на проезд, но это еще не финал: сколько стоит сейчас и чего ждать

Львов лидирует с тарифом за разовый билет, а с сентября планирует поднять цену еще раз

Жители городов Западной Украины столкнулись с новой экономической реальностью – стремительным подорожанием проезда в общественном транспорте. Эта ситуация существенно влияет на ежедневные расходы на проезд, ведь кое-где они выросли вдвое. Кроме того, отменяются и некоторые льготы в летний период.

В ряде областных центров проезд в коммунальном транспорте подорожал существенно. Основными причинами этого стали рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и запчасти.

Львов

Львов лидирует по стоимости проезда. Разовый билет, приобретенный у водителя, стоит 20 грн (ранее было 10 грн). При оплате по QR коду цена составляет 15 грн (было 8,5 грн). Самым дешевым проезд по городу будет с использованием каоточки "Леокарт" — 13 грн. Кроме того, с сентября 2024 года городские власти планируют дальнейшее повышение до 25 грн.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск поднял цену на проезд с 10 до 15 грн с 20 июня 2024 года. При оплате банковской картой или через QR-код действует скидка – 12 грн. Владельцы карты "Галка" платят 10 грн, а студенты — 8 грн.

Ужгород

В Ужгороде с 26 июня тариф вырос с 12 до 15 грн. Городские власти объясняют это ростом цен на топливо, запчасти и повышением минимальной заработной платы.

Черновцы

В Черновцах стоимость проезда увеличилась еще 1 марта 2024 года. Теперь общий билет в троллейбусах стоит 12 гривен, в автобусах – 14 гривен. Дневной билет на все городские маршруты стоит 50 грн, его можно приобрести у водителя.

Относительно Тернополя и других областных центров повышение стоимости проезда в общественном транспорте еще окончательно не согласовано. Но эксперты отмечают, что оно обязательно произойдет в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" писал, что цены на топливо будут, по меньшей мере, на 5 грн выше после принятия новых акцизов. А это может спровоцировать очередное подорожание проезда.