В Киеве скачки напряжения: холодильники, стиралки и компьютеры могут готовиться на свалку
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Выходов из подобных ситуаций немного
В Киеве на фоне постоянных перебоев с электричеством наблюдается еще одна не менее серьезная проблема. Из-за резких перепадов напряжения у местных жителей возникли опасения о том, что их техника просто не сможет выдержать подобной "светомузыки".
Кадры одного из таких случаев были распространены telegram-каналом "Труха Киев". Отмечается, что подобная ситуация наблюдается в районе Троещины (Левый берег).
За последние дни резкие скачки напряжения происходили и в других районах. Например, в начале текущей недели жителям Чоколовского бульвара подали 173В вместо 220В, а жители Тростянецкой улицы сообщили, что после включения электричества там выбило трансформаторы.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии "Информатору" рассказал, что в таких условиях самый надёжный выход — отключить прибор от сети.
"Для тех устройств, которые вы не можете выключить из розетки, приобретите дополнительный преобразователь напряжения. Он стоит 600-700 гривен, будет показывать, какое напряжение в сети и сам отсекать работу холодильника во время скачков напряжения", — сказал он.
Как сообщалось ранее, в четверг, 18 июля, в Киеве взорвалась трансформаторная подстанция. Инцидент произошел в Оболонском районе на проспекте Владимира Ивасюка, 6А.