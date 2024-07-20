В Киеве скачки напряжения: холодильники, стиралки и компьютеры могут готовиться на свалку

Выходов из подобных ситуаций немного

В Киеве на фоне постоянных перебоев с электричеством наблюдается еще одна не менее серьезная проблема. Из-за резких перепадов напряжения у местных жителей возникли опасения о том, что их техника просто не сможет выдержать подобной "светомузыки".

Кадры одного из таких случаев были распространены telegram-каналом "Труха Киев". Отмечается, что подобная ситуация наблюдается в районе Троещины (Левый берег).

За последние дни резкие скачки напряжения происходили и в других районах. Например, в начале текущей недели жителям Чоколовского бульвара подали 173В вместо 220В, а жители Тростянецкой улицы сообщили, что после включения электричества там выбило трансформаторы.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии "Информатору" рассказал, что в таких условиях самый надёжный выход — отключить прибор от сети.

"Для тех устройств, которые вы не можете выключить из розетки, приобретите дополнительный преобразователь напряжения. Он стоит 600-700 гривен, будет показывать, какое напряжение в сети и сам отсекать работу холодильника во время скачков напряжения", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в четверг, 18 июля, в Киеве взорвалась трансформаторная подстанция. Инцидент произошел в Оболонском районе на проспекте Владимира Ивасюка, 6А.