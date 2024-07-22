Залужный показал новое фото и сделал заявление: в нем вспомнил и о России

Посол обсудил вопрос безопасности зерновых коридоров

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который уже приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании, обнародовал новое фото. Оно было сделано во время одной из рабочих встреч.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Он рассказал, что провел первую встречу с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом.

"Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, которое блокируется РФ. Подчеркнул, что кража украинского зерна, совершаемая врагом, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом", — написал посол.

Он поблагодарил Арсенио и всю команду IMO за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии. При этом Залужный подчеркнул, что Украина и дальше будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира.

Напомним, что Валерия Залужного уволили с должности Главкома ВСУ 8 февраля 2024 года и назначили на эту должность Александра Сырского. На следующий день президент вручил ему высшую государственную награду – звание Героя Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный попал в скандал из-за беглого блогера. В сети украинцы возмутились поведением бывшего главкома.