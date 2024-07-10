Первый день в новой должности: экс-главком Залужный начал работу в Великобритании

Бывшего главкома ждет много дипломатической работы

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, которого еще в апреле утвердили в должности посла Украины в Великобритании, начал свою работу в Лондоне. По данным СМИ, в среду, 10 июля, у Залужного был первый рабочий день.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в окружении экс-главкома.

"Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании", — пишет издание.

К слову, первые новости о том, что Залужный станет новым послом в Великобритании, появились еще в начале марта. Тогда президент Украины Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Тогда же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лучшей кандидатуры не приходится искать.

"Профильное образование у него тоже есть – кажется, в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Поэтому я думаю, что это очень логичный шаг. Я как министр, безусловно, заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент взвесил все факторы и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой, поэтому это однозначно усиление нашей системы", — сказал министр. Такого же мнения был и политолог Максим Яли, который отметил, что такое назначение крайне своевременно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Залужный рассказал, как у него обстоят дела и показал фото с женой.