Украинцам вручают повестки на отправку: что это и какое наказание за игнорирование

Такой вид уведомления вручается военнообязанному, который уже был признан годным

В ходе общей мобилизации в Украине мужчины призывного возраста продолжают получать повестки разных видов, одним из которых есть "повестка на отправку". Она является частью военного призыва и предполагает, что гражданин должен пройти через несколько этапов подготовки к службе.

Подробнее об этом виде повесток рассказал адвокат Родион Кирилкин, пишет сайт Факты. По его словам это документ установленного образца, уведомлением лица о призыве на срочную военную службу, с предложением явиться по соответствующему адресу в установленные дату и время для отправки на сборный пункт.

Всего есть несколько видов повесток, которые вручают на обновление данных, прохождение медкомисиии, и одна из них — повестка на прибытие на призывной участок. Ее также часто называют повесткой на отправку.

Важно учесть, что такой вид повестки обязывает гражданина явиться в призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Это не повестка-призыв на срочную военную службу, не явившись по которой можете быть привлечены к уголовной ответственности.

На сайте юридической компании "Приходько и партнеры" сообщают, что повестка на отправку или боевая повестка выдается военнообязанному, который уже признан годным к военной службе и зачислен в определенное воинское подразделение. Обычно в повестках такого характера отмечается вызов с личными вещами по телефонному звонку. Такая повестка выдается после прохождения ВВК и подписанного мобраспоряжения с готовым приказом на мобилизацию.

"В соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины, действия лица квалифицируются как уклонение от призыва на военную службу. Это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Уклонение может иметь место во время мобилизации, в особый период, а также касаться лиц из числа резервистов, призванных на военную службу в особый период", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли на границе вручать повестки. В Госпогранслужбе дали ответ и рассказали, зачем на пунктах пропуска на границе могут присутствовать работники территориального центра комплектования (ТЦК).