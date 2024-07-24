Депутат образив військового без ноги: скандал потрапив на відео

Це вже не перший скандал

На Житомирщині стався скандал. Депутат Оліївської ОТГ Анатолій Лисенко вилаяв громадського діяча, ветерана АТО, волонтера Олександра Швецова.

Про це розповів сам Швецов на своїй сторінці у Фейбсуці. Ситуація сталася під час перерви сесії, на якій обговорювалося питання про ліквідацію посади головного спеціаліста з боротьби з корупцією.

Ветеран зазначив, що категорично проти ліквідації самої посади, а країна потребує дипломованих фахівців. Саме така позиція викликала агресію Олександра Швецова, яка вилилася у подальший конфлікт.

"Я тебе просто говорю: нах*й пошол… У*бан е*аний, осел с ослиным е*алом", — так реагував Анатолій Лисенко на ситуацію.

Зазначимо, це не перший конфлікт між Анатолієм Лисенком та Олександром Шевцовим. Зокрема, у серпні 2023 року волонтер виходив на одиночний протест під місцеве відділення поліції з вимогою порушити кримінальну справу проти депутата за фактом порушення недоторканності приватного життя. Депутат після подавав позов на Олександра Швецова про захист честі, гідності та ділової репутації депутата.

Раніше ми розповідали, що в Одесі чоловік вилаяв ветерана ЗСУ, який втратив ноги. Потім він навіть потрапив на обкладинку журналу.