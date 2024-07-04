Мужчина, который оскорбил ветерана ВСУ, попал на обложку журнала: фото

Послал врача-ветерана куда дальше

Недавно вышел свежий номер сатирического журнала "Ухилянт". В этот раз на обложку попал Вадим Шевеленко, который в ветеринарной клинике обматерил ветерана ВСУ.

Номер опубликовал военный журналист, фотограф и боец Петр Сазонов. Таким образом, он отреагировал на громкий скандал и высмеял обидчика бывшего военного.

"Как-то так", — подписал последний пост автор.

Свежая обложка журнала "Ухилянт"

Отметим, изначально сатирические обложки журнала "Ухилянт" публиковались в соцсетях как шутка, но впоследствии их популярность выросла настолько, что автор решил печатать журнал. На обложку попали многие известные украинские мужчины.

Напомним, в Одессе в ветеринарной клинике клиент обругал врача-ветерана ВСУ, потерявшего на войне обе ноги. Посетитель возмутился, что врач не поднялся для осмотра его собаки. Ветеран Алексей Притула прокрутился на стуле, чтобы продемонстрировать, почему ему трудно это сделать. Реакция посетителя на протезы была резкой и "красноречивой". Он обругал врача и ушел.

Полиция узнала об этом случае из соцсетей. Правоохранители составили административный протокол на Вадима Шевеленко, оскорбившего ветерана ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что после скандала, во время которого мужчина оскорбил ветерана ВСУ и ветврача Алексея Притула, появилось видео с извинениями. Виновник заявил, что не знал о наличии протезов у врача ветклиники.