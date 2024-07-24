Если фотографируете себя, то не говорите "селфи": языковед ответил, какими колоритными словами можно заменить это понятие

Он объяснил в чем разница

В Украине, кажется, не существует людей, которые хотя бы раз не делали "селфи". Однако большинство до сих пор не знает, какими украинскими словами заменить это иностранное понятие.

"Телеграф" со ссылкой на языковеда Александра Авраменко расскажет, какие заменители существуют для "селфи". По его словам, украинцы чего только не придумывают.

"И "сЭбчик", которое происходит от "фотографирую себя", и "сАмчик" — от "сам делаю фото", и "самознИмка" — от "сам снимаю"", — рассказал Авраменко.

Авраменко говорит, что только время покажет, надолго ли приживут такие соответствия.

"Хочу еще добавить, что селфи — это фотография, которую мы делаем сами крупным планом. Да-да, большим, а не крупным. Крупным бывает только зерно, семена, гранулы", — подчеркнул он.

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