Такого не было давно: ДТЭК сообщил, как будут выключать свет 25 июля

В ведомстве преподнесли сюрприз для украинцев

В четверг, 25 июля, в Украине улучшатся графики отключений света. Они будут действовать только 6 часов, то есть с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Там отметили, что уменьшение ограничений стало возможным благодаря ощутимому уменьшению дефицита в энергосистеме.

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений 25 июля будут применяться с 16:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

"Спасибо всем украинским энергетикам, которые круглосуточно делают все возможное, чтобы после обстрелов России была возможность уменьшить объем ограничений", — добавили в ведомстве.

Раньше мы писали о том, почему графики отключений действуют даже ночью. Дело в том, что дефицит в энергосистеме фиксируется круглосуточно. В темное время года не работают СЭС.

Также "Телеграф" писал, почему на энергообъектах часто случаются аварии. Дело не только в российских обстрелах. А также о том, действительно ли Украина продает свет за границу. Некоторые по ошибке или целенаправленно путают эти технические перетекания с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема.