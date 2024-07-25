Готовили покушение на Соловьева и жгли военкоматы: что известно о NS/WP, которая может стоять за убийством Фарион

Группировка "славилась" своей нечеловеческой жестокостью, которую она также любила фиксировать на видео и публиковать в сети

Российская неонацистская организация NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство экс-нардепа Ирины Фарион, причастна также к поджогу множества военкоматов в России с начала полномасштабной войны, а также возможной подготовке к покушению на топ-пропагандиста Владимира Соловьева. В стране агрессоре группировку с 2021 года официально считают террористической.

"Телеграф" собрал информацию о NS/WP и рассказывает, что о ней известно и какие громкие дела строят за организацией. Многих членов группировки за время ее существования уже арестовали и судили за жестокие преступления.

National-Socialism / White Power (NS/WP, NS/WP Crew, также известна как Sparrows Crew) — это российская неонацистская группировка, которая возникла в середине 00-х годов на одноименном интернет-форуме. Затем в 2020 году она вновь возродилась, но уже в Telegram-канале. В 2021 году Верховный суд России признал данное движение террористическим.

История создания

В 2004 году на просторах интернета появился сайт ns-wp.org, созданный как неонацистский форум. Изначально это был непримечательный сайт, но уже вскоре на нем начали появляться видео с избиением людей неславянской внешности. Нападения отличались особой жестокостью.

В ход шло не только холодное оружие, но и огнестрельное, а также газовые баллончики и т. д. На сайте можно было также встретить рецепты приготовления взрывчатых веществ, ядов, способы самостоятельно сделать огнестрельное оружие.

На этом форуме в основном общались НС-скинхеды, монархисты и православные активисты. Однако иногда между ними происходили скандалы, которые переходили из интернета в реальную жизнь. Так, один неоязычник, находившийся в конфликте с православным, ночью поджёг православную церковь.

В 2005—2007 годах появляются первые "ячейки" NS/WP в Москве и Санкт-Петербурге. Большая часть их составляющая была несовершеннолетней молодёжью, познакомившейся на вышеуказанном сайте.

В 2006 году появился первый из самых узнаваемых символов данной группировки — кастет в лавровом венке, означающий "переход к более радикальным действиям". С того времени нападения стали еще более жестокими. В большинстве случаев они приводили к убийствам.

Все свои преступления участники группы фиксировали на видео и фотосъёмку и выкладывали на сайт. Из-за частых хакерских атак и других факторов в конце 2007 и начале 2008 года сайт прекратил свою работу. На месте старого появилось два новых сайта ns-wp.cc и ns-wp.us. При этом, ns-wp.us существовал недолго. По мнению многих участников движения в то время, этот сайт был проектом милиции с целью "отлова самых ярых акционеров", поэтому основным сайтом движения стал ns-wp.cc.

На сайт сразу попали и старые администраторы, поэтому идея движения осталась прежней: ненависть к христианству, антифашистам, иммигрантам, бездомным и другим лицам, ведущим асоциальный образ жизни.

Главным админом сайте в 2008 году стал человек, известный как NecroSS88. Он стал продвигать не просто жестокие, а человеконенавистнические идеи. Одной из основных целей движения NS/WP он видел "очищение общества от биомусора", "биомусором" посетители сайта называли бездомных, алкоголиков, наркоманов, проституток, приезжих и т. д.

Вскоре было придумано другое название этим людям — "рузге". Таким образом члены группировки "отделяли себя от россиян, которых они считали "овощами, думающими только о своей грядке".

NecroSS88 считал, что убивать "биомусор", "овощей" и "рузге" престижно. Помимо этого, NS/WP провозгласило своими противниками не только МВД, но и ФСБ, Прокуратуру и Правительство России, называя тех "оккупационными властями".

Героями движения были провозглашены неонацистские убийцы и террористы Дмитрий Боровиков и Николай Королёв, а также серийный убийца Александр Пичушкин. Главными лозунгами NS/WP стали: "Убивать это весело!", "Делай как мы! Делай лучше нас!", "Живи, чтобы убивать! Убивай, чтобы жить!".

Громкие преступления NS/WP Crew

В 2014 году в Санкт-Петербурге по делу National-Socialism/White Power "Невоград" проходили 11 человек, которых подозревали в четырех покушениях на убийство на почве национальной ненависти. Они были приговорены к лишению свободы на срок от трех до 24 лет.

В 2018 году в Санкт-Петербурге вынесли приговор 19 участникам националистической группировки, обвиняемым в 36 преступлениях. Среди них: причинение тяжких телесных повреждений, убийства, грабежи, экстремизм. Главарь банды получил 16 лет колонии строгого режима. Он признался в убийстве гражданина Узбекистана. Одиннадцать человек получили сроки от четырех до девяти лет. Остальные были освобождены от наказания из-за истечения срока давности, либо получили условные сроки.

Другой известной "ячейкой" NS/WP, возникшей в 2007 году, были "Белые волки", они же "NS/WP Москва"]. Стали известны благодаря выложенному на сайт видеоролику "Что крепче? Череп "хача" или полено?".

20 апреля 2007 года они забили насмерть узбека-тракториста Худойкулу Чориева, а через несколько дней выложили на сайт вышеупомянутое видео с убийством. Далее было совершено еще 10 убийств лиц неславянской внешности.

Предполагаемым лидером "ячейки" был Алексей Джавахишвили, но сам он вину отрицает. Члены группировки были арестованы в период зимы 2008—2009 годов. 5 членов "Белых волков" были приговорены к срокам от 6,5 до 23 лет заключения, а трое признаны невиновными.

"Ночью мы убивали, а утром в новостях смотрели — кого мы там убили?", — говорили они.

Покушение на Соловьева

В апреле 2022 году ФСБ объявила об аресте группы неонацистов, которые готовили убийство российского пропагандиста и журналиста Владимира Соловьёва. ФСБ утверждает, что убийство было подготовлено якобы по заказу Службы безопасности Украины. При этом сама группировка NS/WP вотвергает какую-либо связь с правительством Украины.

В ФСБ сообщали, что в ходе обысков у подозреваемых были найдены и изъяты: самодельное взрывное устройство, зажигательные гранаты, такие как коктейль Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, граната, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

В числе задержанных был один из лидеров NS/WP Андрей Пронский, который в 2013 году от имени NS/WP совершил убийство еврея, за что был отправлен на принудительное лечение.

Фото: Медуза

Российский диктатор Владимир путин объявил, что ФСБ пресекла попытку убийства неназванного российского журналиста.

В июне 2022 года по делу об убийстве Соловьёва был арестован шестой фигурант.

Убийство Ирины Фарион

Организация National-Socialism/White Power взяла на себя тветственность за убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион.

Согласно сообщениям украинского телеканала "Прямой", преступная группировка опубликовала видео, на котором, как утверждают сами неонацисты, был запечатлен момент убийства Фарион.

Покушение на экс-депутата Верховной Рады произошло вечером 19 июля во Львове на улице Масарика. Ирине Фарион выстрелили в висок. Спустя несколько часов после нападения женщина скончалась в реанимации.

Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на информацию, полученную от Полиции Львовской области, правоохранители сейчас проверяют данные о возможно причастности группировки к убийству.

"Вчера (24 июля, — ред.) во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезна следствию", — говорит Светлана Добровольская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 июля, во Львове на улице Масарика выстрелили в Ирину Фарион. Во Львове и области объявлена ​​специальная операция полиции по перехвату стрелявшего в Фарион стрелка. На месте было много полиции и огромная лужа крови. Стреляли около 19:30. В 21:00 Врачи больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова подтвердили, что Фарион сейчас в реанимации, ее состояние тяжелое. Вскоре она скончалась.