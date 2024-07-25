Убийство Ирины Фарион: в МВД подробно рассказали, как ловили подозреваемого (фото)

Парень житель Днепра

В Днепре полиция задержала 18-летнего парня, наиболее вероятно стрелявшего и убившего языковеда Ирину Фарион. Подозреваемый снимал во Львове не менее 3 квартир.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко. По его словам, есть достаточно доказательств подтверждающих, что именно задержанный стрелял в языковеда.

В МВД подробно рассказали о расследовании и поисках подозреваемого. По данным Офиса генерального прокурора, ему готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве и решается вопрос об избрании меры пресечения.

"139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность", — написал Клименко.

По его словам, в работе помогло фото подозреваемого, ведь смарт-камеры видеонаблюдения по ориентировке зафиксировали его.

В то же время министр добавил, что идентификация злоумышленника и его задержание – кропотливый процесс. Он требует высочайшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не допустить ошибки.

В ведомстве также рассказали, что известно о фигуранте. Парню 18 лет, он житель Днепра. Во Львове на время подготовки к преступлению арендовал не менее трех квартир.

"Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок — только исполнитель", — подытожил Клименко.

В то же время в местных пабликах Днепра показали кадры якобы задержания 18-летнего стрелка в Фарион на ж|м "Парус". Официально эту информацию ведомство не подтверждало.

Напомним, что около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика во Львове неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова.

Ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные кадры с прощания с филологиней Ириной Фарион во Львове.