Подозреваемый в убийстве Фарион был подписан на ультраправые паблики: что он там писал

Полиция считает, что он готовился к преступлению несколько месяцев

Журналисты идентифицировали личность парня, подозреваемого в покушении и убийстве языковеда Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.

Об этом пишет "Телевидение Торонто". Там отметили, что, по данным открытых источников, Вячеслав родился 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в днепровской гимназии №62. Также играл в футбольной команде МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 в составе команды провел 3 матча.

Журналистам также удалось идентифицировать аккаунт подозреваемого в Telegram. По их данным, Зинченко подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там он оставлял антисемитские и расистские комментарии.

Также отмечается, что в январе этого года Зинченко упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Журналисты обратили внимание, что в видео под названием "Манифест украинского автономного революционного расиста", обнародованном российскими пабликами, есть близкие по содержанию фразы, если сравнивать с комментариями, которые оставлял Вячеслав.

В свою очередь глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что подозреваемый в убийстве Фарион переодевался, менял ход, маршруты передвижения, а также по меньшей мере трижды менял место жительства. По его словам, все это парень делал тайком.

Клименко также подчеркнул, что панаму, которая была на нем на опубликованных фото, он купил в мае 2024 года. По его словам, это свидетельствует о том, что он, по меньшей мере, 2 месяца готовился к этому преступлению.

Напомним, что около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика во Львове неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова.

25 июля в Днепре правоохранители задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве Фарион. По словам главы МВД Игоря Клименко, есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.