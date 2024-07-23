Футболисты Мудрик, Забарный и Довбик: что их фамилии могут рассказать о предках

По фамилиям можно определить, чем занимались родственники футболистов

У каждой украинской фамилии своя история. Она также может рассказать о предках носителя, а происхождение каждой — уникально.

К примеру, фамилии известных украинских футболистов Михаила Мудрика, Ильи Забарного и Артема Довбика имеют разную этимологию. Более детально разобрался "Телеграф".

В частности языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" отмечает, что определенные фамилии давали людям в соответствии с их психическими особенностями. Например, основой фамилии Мудрик стала характеристика интеллектуальных свойств человека — они были мудрыми.

На сайте "Рідні" можно узнать о количестве людей с фамилией Мудрик. Всего в Украине зафиксировано 3211 человек.

Фамилию Забарний давали тем, кто опаздывал, "барився", зря тратил время. Сейчас ее носит в Украине не так много людей — всего 205 человек

Что касается фамилии Довбик, языковеды предполагают, что она происходит от слова "довбати" или "довбня" (большой деревянный молот или палка с утолщением на конце, часто используемая в хозяйстве). Она могла характеризовать сильного или упорного человека, который "долбил" свое дело. Есть предположение, что так могли назвать человека, который работал с довбней.

Добавим, что Довбик — очень редкая фамилия. Ее носит всего 108 человек.

Ранее мы рассказывали, какие фамилии по ошибке считают русскими. Также "Телеграф" писал о фамилиях, которые возникли еще во время язычества.