Что известно о нардепе Максиме Бужанском, на которого "охотился" подозреваемый в убийстве Фарион

Депутат имеет неоднозначную репутацию

Следующей жертвой Вячеслава Зинченко после убийства Ирины Фарион мог стать народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Сам парламентарий отреагировал на то, что его планировали убить.

"Телеграф" собрал материал о нем. А также, чем известен скандальный народный избранник.

Максим Бужанский — что известно

Он родился в 1974 году в Днепре. Окончил Днепропетровский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта (специализация – "Инженер-градостроитель"). До избрания нардепом его знали как украинского блогера, писателя и публициста. В частности, он являлся соавтором и ведущим политических программ на телеканале ZIK.

Бужанского в СМИ описывают, как человека, открыто выступающего против Революции достоинства и не скрывающего, что много лет голосовал за Партию регионов. В свое время Бужанский оказался в центре медиаскандала после того, как назвал журналистку издания "Новое время" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича".

Журналисты подчеркивают, что его риторика имеет "почти полный набор типичного пророссийского блоггера/политика", в частности, он имеет взгляды, тождественные с идеологией запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Политическая деятельность и скандалы

В Верховную Раду IX созыв прошел по мажоритарке. Его избрали в избирательном округе №25 (Чечевский район, часть Амур-Нижнеднепровского района Днепра). На момент выборов был беспартийным. В новом парламенте вошел в пропрезидентскую фракцию "Слуга народа". Также является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. В сети пишут, что Бужанский является другом подозреваемого в переправке уклонистов и государственной измене Александра Дубинского.

После избрания народным депутатом пытался блокировать рассмотрение законопроектов по деколонизации географических названий в Украине и очищении страны от последствий российской имперской политики. Также не голосовал за инициативы возвращения ответственности за ложь в декларациях и закон о регулировании банков.

На одном из заседаний Верховной Рады в 2020 году он отказался чествовать память погибших на Майдане минутой молчания.

Уже во время полномасштабной войны Бужанский защищал и был против сноса памятника, посвященного генералу Ватутину. Тогда он сказал, что это "плевок в могилу предков".

В 2023 году он во время эфира на телеканале "Киев 24" отказался переходить на украинский язык. Тогда в начале разговора на лозунг "Слава Украине", который сказал ведущий, Бужанский ответил "Да… Слава Украине". Затем журналист попросил Бужанского говорить по-украински, но тот отказал, сказав, что его могут попросить о чем угодно, но он будет говорить так, как сочтет нужным.

В том же году Бужанский, как и ряд других депутатов, блокировали запрет УПЦ МП в Украине.

Кроме того, скандальный нардеп был ярым противником переименования улицы в Днепре в честь Степана Бандеры. Однако городской голова Днепра Филатов вступил с ним в спор.

На сайте "Миротворец" Бужанского обвиняют в "дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", "манипулировании общественно значимой информацией", "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "разжигании межнациональной розни" и "участии в информационных операциях России".

Уже в этом году нардеп снова попал в скандал. "Телеграф" писал, что тогда общественные деятели, военные и журналисты возмутились из-за противоречивой репутации Бужанского, пришедшего на лекцию в институт КНУ имени Т.Г.Шевченко.

Напомним, что министр МВД Игорь Клименко в пятницу, 26 июля, сообщил, что Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, составил список следующих возможных жертв. Одним из них должен был стать народный депутат Максим Бужанский.

В свою очередь Бужанский в своем Telegram-канале сообщил, что безгранично благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Фарион. Он отметил, что обязан им жизнью.

"Надеюсь, что следствие установит всех причастных к этому преступлению. И убийцы Фарион, исполнители и организаторы понесут заслуженное наказание", — написал нардеп.