Суд изберет меру пресечения задержанному по делу убийства Фарион: что будут просить прокуроры

Готовится подозрение в умышленном убийстве

В пятницу, 26 июля, суд во Львове изберет меру пресечения задержанному по делу убийства языковеда Ирины Фарион 18-летнему днепрянину Зинченко Вячеславу. Прокуроры будут просить арестовать его на два месяца без права внесения залога.

Решается вопрос о вручении подозрения в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 18-летний парень был задержан в Днепре 25 июля. Он проживал с матерью. В соцсетях распространили фото предполагаемого нападающего.

Силовики задержали его во время операции по поиску убийцы известного языковеда Ирины Фарион. Ей в висок выстрелили 19 июля из пистолета Макарова. Нападающий подстерег ее у собственного дома. Врачи пытались спасти языковеда, но она умерла в медицинском заведении.

В правоохранительных органах сообщают, что убийство Фарион имеет российский след. Задержанный якобы получил заказ. Он следовал за общественным деятелем и снял не менее трех квартир во Львове во время выполнения задания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о 18-летнем Зинченко Вячеславе, подозреваемом в убийстве языковеда Фарион. Его характеризуют положительно, он из хорошей семьи. Но журналистам стали известны факты, которые подвергают сомнению сказанное его близкими людьми.