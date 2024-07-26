Що відомо про нардепа Максима Бужанського, на якого "полював" підозрюваний у вбивстві Фаріон

Депутат має неоднозначну репутацію

Наступною жертвою В'ячеслава Зінченка після вбивства Ірини Фаріон міг стати народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський. Сам парламентар відреагував на те, що його планували вбити.

"Телеграф" зібрав матеріал про нього. А також, чим відомий скандальний народний обранець.

Максим Бужанський — що відомо

Він народився у 1974 році в Дніпрі. Закінчив Дніпропетровський державний інститут інженерів залізничного транспорту (спеціалізація – "Інженер-містобудівник"). До обрання нардепом його знали як українського блогера, письменника та публіциста. Зокрема, він був співавтором і ведучим політичних програм на телеканалі ZIK.

Бужанського у ЗМІ описують, як людину, що відкрито виступає проти Революції гідності та не приховував, що багато років голосував за Партію регіонів. Свого часу Бужанський опинився у центрі медіаскандалу після того, як назвав журналістку видання "Новое время" Ольгу Духніч "тупою вівцею". Перед цим там вийшло інтерв'ю Дмитра Разумкова, у якому Духніч назвала Бужанського "ностальгуючим за СРСР і часами Віктора Януковича".

Журналісти підкреслюють, що його риторика має "майже повний набір типового проросійського блогера / політика", зокрема він має погляди, тотожні з ідеологією проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя".

Політична діяльність і скандали

До Верховної Ради IX скликання пройшов за мажоритаркою. Його обрали у виборчому окрузі №25 (Чечелівський район, частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпра). На час виборів був безпартійним. У новому парламенті увійшов до пропрезидентської фракції "Слуга народу". Також є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. В мережі пишуть, що Бужанський є другом підозрюваного у переправленні ухилянтів та державній зраді Олександра Дубінського.

Після обрання народним депутатом намагався блокувати розгляд законопроєктів щодо деколонізації географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики. Також не голосував за ініціативи щодо повернення відповідальності за брехню в деклараціях та закон про регулювання банків.

На одному з засідань Верховної Ради у 2020 році він відмовився вшановувати пам’ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання.

Вже під час повномасштабної війни Бужанський захищав і був проти знесення пам'ятника, який присвячений російському генералу Ватутіну. Тоді він сказав, що це є "плювком у могилу предків".

У 2023 році він під час етеру на телеканалі "Київ 24" відмовився переходити на українську мову. Тоді на початку розмови на гасло "Слава Україні", яке сказав ведучий, Бужанський відповів "Да… Слава Украине". Потім журналіст попросив Бужанського говорити українською, але той відмовив, сказавши, що його можуть попросити про що завгодно, але він говоритиме так, як вважатиме за потрібне.

Того ж року Бужанський, як і низка інших депутатів блокували заборону УПЦ МП в Україні.

Окрім цього, скандальний нардеп був ярим противником перейменування вулиці у Дніпрі на честь Степана Бандери. Однак міський голова Дніпра Філатов вступив з ним у суперечку.

На сайті "Миротворець" Бужанського звинувачують у "дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні", "маніпулюванні суспільно значущою інформацією", "участі в антиукраїнських пропагандистських заходах", "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" та "участі в інформаційних операціях Росії".

Вже цього року нардеп знову потрапив у скандал. "Телеграф" писав, що тоді громадські діячі, військові та журналісти обурились через суперечливу репутацію Бужанського, який прийшов на лекцію в інститут КНУ імені Т.Г.Шевченка.

Нагадаємо, що міністр МВС Ігор Клименко у п'ятницю, 26 липня, повідомив, що В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, склав список наступних можливих жертв. Однією з них мав стати народний депутат Максим Бужанський.

Своєю чергою Бужанський у своєму Telegram-каналі повідомив, що безмежно вдячний співробітникам Національної поліції та всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Він зазначив, що завдячує їм життям.

"Сподіваюся, що слідство встановить усіх причетних до цього злочину. І вбивці Фаріон, виконавці та організатори понесуть заслужене покарання", — написав нардеп.