Благодаря Польше: в Украине неожиданно смягчили графики отключения

Помогли соседям себе на пользу

Днем в пятницу, 26 июля, "Укрэнерго" смягчило графики отключения света благодаря поступлению излишков электроэнергии из энергосистемы Польши. Увеличилось количество часов, в которые будет действовать только одна очередь.

Меньше отключений будет в периоды до 15 часов, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Две очереди отключений будут действовать в периоды с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00. Это касается всех областей. Изменение графиков почасовых отключений связано с оказанием экстренной помощи польской энергосистеме, в которой возник избыток электроэнергии.

"Причина уменьшения объема ограничений сейчас ― экстренные поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши", ― говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" сообщали, что две очереди отключений 26 июля будут действовать с 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00. Более жесткие ограничения сократили на два часа.

"Телеграф" ранее сообщал об обесточивании в нескольких областях после атаки дронов. Враг продолжает атаковать объекты энергосистемы Украины. Только некоторые населенные пункты успели заживить за несколько часов.

В соцсетях украинцы жалуются из-за уменьшения отключений света. Оказалось, что это оказывает негативное влияние на тайм-менеджмент (управление временем, распорядок дня).