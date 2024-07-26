Энергосистема снова под ударом: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях атаки "шахедов"

Россияне продолжают атаковать нашу энергосистему

В ночь на пятницу, 26 июля, россияне нанесли удары по объектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. В результате атаки отключался свет в отдельных районах Житомирской области.

Как сообщили в "Укрэнерго", по состоянию на утро 26 июля энергоснабжение большинства абонентов восстановили. Ремонтные работы продолжаются.

В ночь на 26 июля российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 22 "шахедами". Как проинформировали в Воздушных силах Украины, 20 вражеских беспилотников было сбито в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Напомним, 26 июля графики отключений света начали действовать в Украине с 5 утра до конца суток. В некоторые периоды будут отключать по одной очереди абонентов, а в другие — по две.

Как сообщал "Телеграф", последние несколько дней с 22 июля отключений света в Украине стало меньше. Одной из главных причин стал спад жары и нормализация среднесуточных показателей температуры, что снизило нагрузку на энергосистему.

Однако украинцев уже сейчас призывают готовиться к тяжелой зиме. Есть большой риск отключений света по 12 часов в сутки.