В глубоком тылу и с броней от мобилизации: водителям в Украине готовы платить 30 тысяч в месяц

Во Львове ищут водителя в известную компанию

В условиях военного положения в Украине ощутим существенный дефицит водителей в разных отраслях: это не только государственные предприятия и коммунальные службы. В то же время многие ищут работу, обеспечивающую бронь от мобилизации.

Одну из таких возможностей предлагает вакансия водителя-экспедитора во Львове. Компания "Premier Food" ищет сотрудника для работы в логистическом комплексе. Предлагается официальное трудоустройство, фирменная одежда, а также конкурентная заработная плата составляет от 30 000 грн в месяц. Работодатель обеспечивает бронирование военнообязанных работников с правильно оформленными и актуальными военно-учетными документами.

Основные обязанности включают выполнение ежедневных маршрутов доставки, работу с замороженными продуктами, контроль технического состояния автомобиля и оформление документов. График работы: с понедельника по субботу, начало маршрутов в 06:00.

Требования к кандидатам

Кандидаты должны иметь права категории В, опыт безаварийного вождения от одного года и личностные качества, такие как порядочность, пунктуальность и ответственность. Требуют также знание областей западной Украины и готовность к физическим нагрузкам. Опыт работы в доставке продуктов питания будет преимуществом.

Ранее "Телеграф" писал, что не всем водителям предлагают прибыльную работу. Некоторые работодатели могут предложить зарплату на старте 12 тыс. грн.