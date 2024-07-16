Платят 57 тысяч в месяц и готовы бронировать сотрудников: в Украине ищут водителей на хорошую зарплату

Можно бесплатно пройти обучение

В Украине предлагается немало вакансий с возможностью бронирования от мобилизации и большинство из них также предполагают высокую зарплату. Так, в Виннице ищут курьера с собственным авто, который сможет зарабатывать до 57 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте поиска сотрудников. Работать надо будет в Виннице в компании "Новая почта", подходят как мужчины, так и женщины, для военнообязанных есть возможность бронирования от мобилизации.

Работодатель предлагает официальную заработную плату, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки. Зарплата — от 40 000 до 57 000 грн. Есть возможность пройти бесплатное обучение.

В обязанности курьера входит адресная доставка или забор посылок клиентов. Он также будет принимать от них плату и оформлять сопроводительные документы.

Претендент на вакансию должен иметь собственный автомобиль и права категории В. Обязательны также безаварийный стаж вождения на автомобиле, хорошее знание города и свободное владение украинским языком.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одной вакансии с бронированием для водителей. Зарплату предлагают от 35 000 до 65 000 грн.