Пошлина на украинскую продукцию в ЕС возвращается: названы причина и срок

Планируемые изменения тарифов соответствуют действующему соглашению между Украиной и ЕС

В пятницу, 28 июня, Европейский Союз (ЕС) планирует ввести пошлины на импорт яиц и сахара из Украины. Такое решение принято для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник. Предварительно такое решение будет принято на один год до июня 2025 года.

То есть, на весь период, на который ЕС 25 мая прекратил действие квот на весь аграрный импорт из Украины.

Отмечается, что размеры пошлин будут составлять:

€419 за тонну белого сахара,

€339 за тонну сахара-сырца,

30 евроцентов за 1 кг яиц.

По словам торгового представителя Украины Тараса Качка, запланированные изменения тарифов соответствуют действующему соглашению между Украиной и ЕС. В то же время, Киев хочет достичь "устранения всех двусторонних ограничений", поэтому продолжает вести переговоры с Брюсселем по улучшению условий.

"Правительства стран ЕС говорят о поддержке вступления Украины в Евросоюз, но мы посмотрим. Переговоры по сельскому хозяйству будут очень сложными", — в свою очередь сказал изданию дипломат одной из европейских стран.

Отметим, что 19 июня Еврокомиссия официально объявила о реактивации квот и пошлин на ввоз овса из Украины. В то же время, по мнению членов ЕК, поддержка Украины не должна подрывать стабильность аграрного рынка Евросоюза.

Больше о том, как возвращение квот в ЕС может повлиять на рынок в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Украинцы ждут сезона дешевых яиц. Причина оказалась очень интересной".