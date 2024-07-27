"Можем только благодарить": Зеленский трогательно поздравил украинцев с Днем медика

Они каждый день спасают жизнь и в тылу, и на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил всех медицинских работников с их профессиональным праздником, который отмечается в субботу, 27 июля. По его словам, ни одну больницу страны не обошла война и, вопреки этому, медики ежедневно спасают жизнь украинцев.

В своей речи Зеленский поблагодарил каждого работника медицинского учреждения, которые достойно выполняют свою работу.

"Сейчас нет в Украине такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после российских ударов. Сейчас нет у нас в медицинском сообществе таких людей, которые были бы в стороне от всего государственного дела защиты Украины", — сказал президент.

Он отметил, что украинцы гордятся нашими врачами, боевыми медиками, медицинскими сестрами и братьями. Всеми, кто несмотря на сложности, работают действительно преданно.

"Мы можем только благодарить тысячи наших медицинских специалистов, которые работают и на фронте, и в районах вблизи фронта, и в приграничных общинах, и во всей нашей стране", — добавил Зеленский.

По словам главы государства, украинская медицинская система в каждом уголке страны остается функциональной, работающей. И это заслуга всех тех, кто свою жизнь посвятил спасению других. Это заслуга наших медиков.

Также по случаю Дня медицинского работника Зеленский посетил Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины и заявил, что учреждению предоставлен статус национального.

"Я подписал соответствующий указ. Это не только юридический статус, не только признание вашего профессиональности и вклада в способность украинской медицины — это реальная благодарность от всех нас, нашего государства, за вашу работу. Еженедельно по 300 операций, большинство из которых наивысшего уровня сложности. Это абсолютно достойна ваша работа, которая придает достоинства всему нашему государству", – подчеркнул президент.

Ранее "Телеграф" писал, хирург "Охматдета" рассказал об операции во время обстрела больницы и о том, что его поразило.