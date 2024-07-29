Потянет электроплиту, стиралку и холодильник: какую зарядную станцию выбрать

При этом сценарии вы сможете заниматься всеми своими домашними делами, не обращая внимания на отключения

В Украине в последнее время существенно улучшилась ситуация в энергосистеме. Однако, согласно прогнозам, это явление, к сожалению, временное. С наступлением холодов и при новых обстрелах РФ украинцы снова рискуют остаться без света. В связи с этим многие уже сейчас задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая бы помогла пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать о новых материалах вы можете в этом разделе сайта.

Конкретно в этом материале мы рассмотрим сценарий, при котором вы сможете заниматься всеми своими домашними делами, не обращая внимания на отключения.

Для этого мы возьмем:холодильник (четыре часа работы), стиральную машину (полтора часа работы), электроплита (час работы).

Мы рассчитали, что в среднем вся эта техника при таком режиме работу "съест" 2900 Вт-час. А параметры вашей станции должны выглядеть, как минимум, следующим образом:

Соответственно, зарядные станции, которые "потянут" такой режим работы, выглядят следующим образом:

Напомним, ранее мы писали о том, какие зарядные станции помогут согреться зимой и сколько они стоят.