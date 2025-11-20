Працюватимуть навіть пралка і холодильник: як вибрати оптимальну зарядну станцію

При цьому сценарії ви зможете займатися всіма своїми домашніми справами, не зважаючи на відключення

Відключень світла в Україні стає все більше через регулярні атаки росіян по енергетиці. З настанням холодів та за нових обстрілів РФ ситуація з електроенергією може стати ще критичнішою. У зв’язку з цим багато хто вже зараз замислюється про свою енергонезалежність.

Саме в цьому матеріалі ми розглянемо сценарій, при якому ви можете займатися всіма своїми домашніми справами, не звертаючи уваги на відключення.

Для цього ми візьмемо: холодильник (чотири години роботи), пральну машину (півтори години роботи), електроплиту (година роботи).

Ми розрахували, що в середньому вся ця техніка за такого режиму роботу "з’їсть" 2450 Вт-год. А параметри вашої станції мають виглядати, як мінімум, так:

Відповідно, зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи, виглядають так:

Станція Bluetti Apex 300

Станція Jackery Explorer 3000 Pro

Серед інших варіантів для забезпечення роботи вищеперерахованих побутових приладів також пропонуються станції BLUETTI AC500, PowerPlant HS3600, EcoFlow DELTA Pro, FOSSiBOT F3600 Pro.

