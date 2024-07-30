Действительно ли с 1 августа меняются правила отсрочки? Адвокат предостерегла украинцев

Ограниченно пригодные никогда не имели права на отсрочку, как и студенты вечерней или заочной формы обучения

В сети распространяется информация о том, что согласно новым положениям закона о мобилизации, с 1 августа отсрочку от армии теряют некоторые категории украинцев. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила о чем идет речь.

Правозащитница опровергла информацию о любых изменениях правил отсрочки с 1 августа. Подробности появились в ее Telegram.

"Не могла понять, почему меня массово спрашивают об "изменениях по отсрочке с 1 августа", пока не увидела в сети интернет массу кликабельных заголовков — "Уже через три дня мобилизация станет еще более жестокой для мужчин", "С 1 августа правила отсрочки меняются и т.д. ", — написала она.

Дарья Тарасенко отметила, что нужно более подробно проверять информацию и акцентировала, что с 1 августа ничего не меняется.

Адвокат объяснила, что вопрос отсрочки в настоящее время регулируют два нормативно-правовых акта: Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановление КМУ 560.

"Изменения в эти нормативно-правовые акты, которые могли бы повлиять на ситуацию с 1 августа, — не внесены!", — отметила она.

Правозащитница добавила, что ограниченно пригодные никогда не имели права на отсрочку, как и студенты вечерней или заочной формы обучения. А неполнородные братья погибших на войне лишились права на отсрочку еще с 18 мая.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Одесском ТЦК и СП объяснили, в каких случаях могут мобилизовать граждан, которым еще не исполнилось 25 лет. Там отметили, что часто в сети появляется ложная информация о мобилизации.