Зерно, кокаин и бордели: как и при чьей власти российский бизнесмен обворовал Украину на миллионы долларов

Сферы заработков мультимиллионера были очень разными — от сырья до индустрии незаконных развлечений

Замок во Флоренции, самолеты с наркотиками и десятки миллионов долларов, украденных у украинского государства – это лишь малая часть мутного бизнеса российского предпринимателя Алексея Федоричева. Именно его имущества на 41 млн евро арестовали в Италии в связи с расследованием и по запросу украинской прокуратуры.

Как Федоричеву удалось построить финансовую империю на украинском зерне и кто этому потворствовал? " Телеграф " погрузился в детали дела, охватывающего два десятилетия и четыре президентских срока в Украине.

Деньги, власть и связи

Алексей Михайлович Федоричев – российский мультимиллионер, бывший владелец футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов". Еще в 2006 году входил в список Forbes самых богатых бизнесменов РФ.

Алексей Федоричев/Фото из открытых источников

В 1980-е годы он наладил тесные связи с криминальными кругами СССР. Эти контакты, очевидно, сыграли не последнюю роль в его взлете. Ведь через несколько десятилетий Федоричев выстроил разветвленный бизнес, охвативший разные сферы и вышедший далеко за пределы одной страны.

Больше его имя ассоциируется с рынком сырья, где он стал влиятельной фигурой в торговле зерном, серой и минеральными удобрениями. Преступные схемы позволили ему отмывать деньги и держать активы в разных частях Европы, включая Украину.

Бизнесмен является гражданином Венгрии, России и Уругвая, однако для постоянного проживания он избрал Монако, а именно Монте-Карло — известная "налоговая гавань" и место сосредоточения мировой элиты.

Мафия в Европе

Жизнь и деятельность Федоричева в Европе с каждым годом были все более "яркими".

Известно, что в 2002 году в разных европейских странах было задержано 150 человек, подозреваемых в якобы торговле наркотиками, оружием и организации незаконных борделей с проститутками из Восточной Европы. Эту сеть, по словам задержанных, координировал именно Алексей Федоричев.

Алексей Федоричев с женой Ульяной Цейтлиной

Дальше – больше. В 2005 году бизнесмен замахнулся на Одесский порт, пытаясь захватить его рейдерским путем. Через шесть лет началась масштабная операция по хищению крупной партии зерна из украинских закромов.

В 2012 году Федоричев снова стал героем многих публикаций в европейской печати. Его личный бизнес-джет Bombardier Global 7000 с бортовым номером 9H-FED приземлился на Канарах, полный кокаина.

В прицеле — украинское зерно

Деятельность Федоричева в Украине началась на заре 2000-х. Именно тогда он полностью выкупил самые большие морские терминалы в порту "Южный" под Одессой — "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения".

Эта покупка стала основой для расширения его бизнеса в Украине, позволив контролировать перевалку примерно 2,3 млн. тонн удобрений и 1,7 млн. тонн зерна. При этом многие украинские сайты, посвященные работе в море, изобиловали предупреждениями о том, что компания Федоричева "бросает" моряков, не выплачивая зарплату.

Какая власть потакала махинациям?

Российский бизнесмен установил "дружеские связи" с Украиной именно во времена Леонида Кучмы. В период его правления также прошла попытка рейдерского захвата Одесского порта.

2005 бизнес Федоричева в Украине пошел ва-банк. Его компания "Трансинвестсервис" (ТИС), контролировавшая шесть причалов в порту "Южный", решила действовать по принципу "лучше извиняться, чем просить разрешения". Без согласований они углубили дно у одного из причалов, чтобы принимать крупнотоннажные суда.

Алексей Федоричев на судне/Фото из открытых источников

Через четыре года эта авантюра обернулась юридическим скандалом. Преемник "Трансинвестсервиса" — "ТИС-Руда" — подал иск против порта на 51,3 млн гривен, требуя оплаты за те самовольные работы.

Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации и тогдашнего премьера Юлии Тимошенко. Она пообещала порту "Южный" защита от рейдеров.

А вот начало масштабных операций по хищению зерна из украинских закромов пришлось на период правления Виктора Януковича. Особенно после его бегства из страны, оккупации россиянами Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе Федоричев получил идеальные условия для своих масштабных схем.

По данным украинского следствия, бизнесмен в апреле 2014 года заплатил более 667 тыс. долларов председателю совета директоров ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), чтобы заключить контракты на поставку сельхозпродукции на рыночных и выгодных условиях оплаты.

В конечном счете "Зерновая корпорация" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов.

В то время руководителем компании был Петр Вовчук, который, к слову, получил условное наказание в прошлом году.

Данные из системы YouControl

В схеме упоминали фамилию и Федоричева, но с подозрением задержан был экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления). По мнению НАБУ, он также был причастен к совершению ряда преступлений.

Фото из обысков НАБУ/2016 год

Напомним, что с конца февраля по начало июня 2014-го и.о. президента по назначению Верховной Рады был Александр Турчинов.

Схемы Федоричева действовали во время правления нескольких украинских президентов

Коррупционные механизмы российского бизнесмена были достаточно устойчивы и смогли пережить смену политических режимов в Украине. Однако позже он, вероятно, потерял "крышу".

Как именно работала схема по ГПЗКУ

По версии следствия, Федоричев искусно использовал свой опыт в зерновом трейдинге для создания сложной финансовой махинации.

ГПЗКУ заключала контракты на поставку зерна в Саудовскую Аравию на условиях наложенных платежей. То есть оплата должна была поступать после доставки товара. Однако вместо возвращения на счета государственной компании средства оказывались под контролем Федоричева. Так что государственное предприятие фактически работало на обогащение частного лица из страны-агрессора.

Эти средства, вместо наполнения государственной казны, пошли на удовлетворение личных прихотей бизнесмена. В частности, стало известно о приобретении Федоричевым старинного замка во Флоренции.

В результате этого дела и по требованию Украины в Италии и арестовано имущество Федоричева общей стоимостью 41 миллион евро.

Кроме того, Алексей Федоричев внесен в список санкций Украины за перевозку морскими судами угля, добытого на оккупированном с 2014 года Донбассе.