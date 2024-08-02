Криминальный авторитет из Украины арестован в Баку: что известно о фигуранте базы "Миротворец"

Его арестовали на 3 месяца

В столице Азербайджана Баку арестован криминальный авторитет Олег Крапивин, более известный, как "Олег Бакинский". В 2022 году Украина запретила ему въезд из-за подозрения в сотрудничестве с оккупантами.

Крапивина еще несколько дней назад арестовали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, сообщает грузинское издание Report. Наримановский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Летом 2022 года Украина запретила Олегу Крапивину пребывание в стране, аннулировав вид на жительство. Он находится в базе данных сайта "Миротворец", указанная причина — "осознанное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине" и сотрудничество с оккупантами. Кроме того, по данным сайта, Крапивин нарушил законодательство Украины о гражданстве путем получения второго гражданства. Отмечается, что криминальный авторитет контактировал с преступниками главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине и мог передать им части гуманитарных грузов в Запорожской области.

Олег Крапивин

После запрета на въезд в Украину Крапивин пытался обжаловать это решение, обратившись в украинский суд. Однако Апелляционный суд Киева подтвердил, что Миграционная служба Украины законно запретила ему въезд на территорию Украины.

Олег Крапивин

Олег Крапивин – известный криминальный авторитет. Его имя связывают с деятельностью ОПГ "Авдышева" и ОПГ "Журавлей", которые действовали в Киеве в 90-х годах. Как пишут СМИ, он известен вымогательством, похищением людей, заказными убийствами.

Как сообщал "Телеграф", 12 июня во Львове расстреляли авто, в котором ехал местный криминальный авторитет Джонни Балог. По национальности он грузин, но имеет украинское гражданство.