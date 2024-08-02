Со строительством Мемориального кладбища под Киевом возник новый скандал - теперь вокруг надгробий

Есть два варианта

Пока государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" планирует реализовать первый этап работ, вокруг проекта возник новый скандал. На этот раз он касается выбора материала для памятников.

Во время первого этапа работ будет построен заезд в мемориальный комплекс, площадь перед ним и часть сектора для захоронений, напоминает "Телеграф". Согласно тендеру, на эти услуги было заложено около 2 миллиардов гривен.

Параллельно с подготовительными работами на месте будущего Национального военного мемориального кладбища продолжается обсуждение материала, из которого должны производиться надгробия.

Сейчас рассматривают два варианта — гранит или песчаник. Как пример на состоявшейся на прошлой неделе публичной дискуссии были представлены нагробные сооружения из материалов, добытых из трех различных гранитных карьеров — Покостовского, Старобабанского и Новоселовского, а также Ямпольского карьера — месторождения камня-песчаника.

Но в ходе обсуждения единства специалисты и общественность не добились, потому что у каждого из материалов есть свои плюсы и минусы. В частности, гранит его сторонники называют самым универсальным монументальным материалом, а противники видят в нем советскую традицию памяти. В случае с песчаником его фанаты называют традиционность, а оппоненты говорят о недолговечности этого материала.

— Окончательный вывод выбора материала для намогильных сооружений будет после следующей презентации вариантов в едином формате, — сообщили "Телеграфу" по запросу в Госучреждении "Национальное мемориальное военное кладбище". — Согласно принятому постановлению Кабмина "Об утверждении образцов и описаний нагробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального военного мемориального кладбища", плиты будут с размерами 800 мм высотой и 557 мм шириной. Их выполнят из гранита, добываемых на Старобабанском гранитном карьере в Черкасской области и из песчаника, добытого в Ямпольском районе Винницкой области, поскольку это самые светлые варианты из предложенных.

Также в госучреждении отметили, что не могут назвать сумму, предусмотренную именно на обустройство захоронений, потому что средства из госбюджета выделяются в целом на объект. В целом, первая очередь национального мемориала обойдется в 1,759 млрд гривен. А будет строить его "свеженький" консорциум "Билдинг ЮА".

Подробнее о том, по какому принципу была выбрана эта фирма, кто будет поставлять один из материалов для строительства и другие нюансы проекта читайте в материале "Телеграфа" под названием "Фирма отца Безуглой пролетела мимо тендера на 2 миллиарда: вокруг Военного мемориала под Киевом новый спор".