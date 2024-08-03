В Украине растет число сторонников переговоров с Россией: готовы даже уступить территории

Стороны пока не готовы к началу обсуждений

В Украине растет количество людей, которые не возражают против идеи начала мирных переговоров с Россией. Противников этой идеи все еще большинство.

Согласно опросам Киевского международного института социологии в настоящее время почти треть украинцев (32%) готовы к территориальным уступкам и началу переговоров о завершении войны. Об сообщила газета The New York Times, посвятившая этой теме первую полосу своего выпуска.

Отмечается, что большинство украинцев все еще не готовы к территориальным уступкам даже если это касается территорий, которые были оккупированы в 2014 году.

В материале говорится, что третий год войны для Украины становится изнурительным, поскольку россияне продолжают постепенное продвижение на фронте, а мирные жители страдают от частых отключений энергии и увеличения количества жертв.

Также сообщается, что эксперты сходятся во мнении, что ни одна из сторон не готова к началу переговоров, поскольку россияне держат под своим контролем около 18% украинской территории, однако международное давление на Киев и Москву продолжает расти.

Издание пишет, что российский диктатор Владимир Путин летом 2024 года заявлял, что отдаст приказ о прекращении огня, как только Украина откажется от Крыма и четырех областей, а также перестанет думать о вступлении в НАТО. Киев в свою очередь настаивает на полном выводе российских войск и возвращении к границам 1991 года.

С тех пор Украина выразила готовность вести переговоры с россиянами на следующем саммите мира, а в Кремле намекнули, что готовы к переговорам, даже если Киев откажется выполнять все хотелки Путина. Вместе с тем многие западные чиновники и аналитики сомневаются, что Москва захочет вести переговоры о чем-либо, кроме своих требований.

Как сообщалось ранее, в России выразили готовность к переговорам с Украиной, но отказались делать это в рамках Саммита мира.