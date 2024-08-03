В Україні зростає кількість прихильників переговорів з Росією: готові навіть поступитися територіями

Сторони поки що не готові до початку обговорень

В Україні зростає кількість людей, які не заперечують ідеї початку мирних переговорів з Росією. Противників цієї ідеї досі більшість.

Згідно з опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології наразі майже третина українців (32%) готові до територіальних поступок та початку переговорів щодо завершення війни. Про це повідомила газета The New York Times, яка присвятила цій темі першу смугу свого випуску.

Зазначається, що більшість українців все ще не готові до територіальних поступок, навіть якщо це стосується територій, які були окуповані у 2014 році.

У матеріалі йдеться про те, що третій рік війни для України стає виснажливим, оскільки росіяни продовжують поступове просування на фронті, а мирні жителі страждають від частих відключень енергії та збільшення кількості жертв.

Також повідомляється, що експерти сходяться на думці, що жодна зі сторін не готова до початку переговорів, оскільки росіяни тримають під своїм контролем близько 18% української території, однак міжнародний тиск на Київ та Москву продовжує зростати.

Видання пише, що російський диктатор Володимир Путін влітку 2024 року заявляв, що надасть наказ про припинення вогню, як тільки Україна відмовиться від Криму та чотирьох областей, а також перестане думати про вступ до НАТО. Київ своєю чергою наполягає на повному виведенні російських військ та поверненні до кордонів 1991 року.

З того часу Україна висловила готовність вести переговори з росіянами на наступному саміті світу, а в Кремлі натякнули, що готові до переговорів, навіть якщо Київ відмовиться виконувати усі хотіння Путіна. Водночас багато західних чиновників та аналітиків сумніваються, що Москва захоче вести переговори про щось, крім своїх вимог.

Як повідомлялося раніше, у Росії висловили готовність до переговорів з Україною, але відмовилися робити це в рамках Саміту миру.