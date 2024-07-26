Переговоры с Россией: Подоляк рассказал, чего нужно достичь Украине и какова роль Китая

Перечислил сразу несколько важных пунктов

Российская Федерация будет всегда стремиться к войне, однако тактические поражения на поле боя, а также дипломатическое давление лишат агрессора ряда возможностей. В то же время, это предоставит Украине ряд инструментов к принуждению РФ на переговорах.

В этом уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Такое мнение он высказал на своем канале в Telegram.

"Абсолютно понятно, что мы хотим закончить войну, которую не начинали и не провоцировали. И хотим достичь фундаментальных договоренностей, которые делают невозможным возобновление боевых действий тогда, когда РФ снова будет к ним готова. А РФ всегда будет хотеть войн, потому что не умеет жить в мире", — написал Подоляк.

В то же время, тактические поражения РФ по линии фронта дадут Москве понять, что военным путем она ничего не достигнет.

"Для этого нужно улучшать национальную систему ПВО, нужно увеличивать дальнобойные возможности Украины, чтобы уничтожать инфраструктуру войны, увеличивать количество ресурса, который Россия теряет из-за ее продолжения", — написал советник главы ОП.

При этом, по мнению Подоляка, нужны также финансовые инструменты, чтобы наказывать не только РФ, но и страны, которые помогают обходить санкции.

В то же время, не стоит недооценивать и дипломатическое давление. Он очень важен, уверен Подоляк, в частности давление именно Китая, которое могло бы объяснить Кремлю, что эскалация конфликта наносит ущерб всем участникам глобальной экономики.

"Судя по всему, Китай абсолютно четко понимает роль, которую сегодня играет в мире, и, безусловно, заинтересован в соблюдении международного права", — написал советник главы ОП.

По словам Подоляка, Украина готова к переговорам с Россией на справедливых условиях, которые приведут к устойчивому справедливому миру. Однако к ним не готова Россия.

"Несмотря на все свои заявления, Москва готова только к войне, к эскалации, к экспансии. Хотя бы потому, что без существования внешнего врага у нее могут возникнуть большие внутренние проблемы революционного характера", — написал Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова дерзко прокомментировала слова Зеленского о возможности переговоров с РФ.