"Ляля тополя, завтра мир, референдум": Тука и Дикий сцепились в прямом эфире из-за слов Зеленского

Спор был оживленным

Доброволец и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий и волонтер Георгий Тука устроили горячий спор в эфире телеканала "Прямой". Поводом стали слова президента Зеленского о предстоящих переговорах с Россией и референдуме.

Отрывок эфира был опубликован на канале "Думайте".

Так, Евгений Дикий заявил о том, что постоянные разговоры о переговорах часть некой дипломатической игры. По словам добровольца, многие союзники, партнеры и просто лидеры тех или иных государств подталкивают Украину к переговорам с РФ и задача украинских дипломатов, а также президента Украины, показать миру, что мы к ним готовы, но при определенных условиях.

"То, что очевидно нам с вами, далеко не всегда очевидно даже на Западе. А кроме Запада есть еще так называемый этот Глобальный юг. И там очень неочевидно, что это не мы такие плохие, упираемся и не хотим мирного урегулирования, а что просто не с кем говорить о мире. Потому что есть государство-агрессор, которое абсолютно не собирается эту агрессию прекращать до достижения своей цели", — сказал Дикий.

В то же время, Тука возразил, что не так уж много политиков настаивают на переговорах. По его словам, это буквально пара людей, в частности президент Финляндии, который, напомним, недавно заявил о том, переговоры Украины и России следует начинать без вывода российских войск с оккупированных территорий.

Волонтер отметил, что имеет стойкое убеждение — за кулисами уже давно продолжаются переговоры, участие в которых принимают США, Украина и, собственно, Россия. Простое это все происходит на неофициальном уровне.

"Диалог какой-то происходит. Ну, например, даже если говорить об обмене пленными. Это же результат каких-то контактов. Что касается вообще "Мирного плана", который там ожидается… А куда тогда девать тот самый Мирный план президента Зеленского, с которым носятся годы? Уже устарел что ли? Или речь идет об исключительно тех трех пунктах, которые каким-то образом поддержали из этих 10-ти на предыдущей конференции. Я не могу понять, о чем говорит Зеленский, потому что конкретики никакой нет. Ляля тополя, миллиард деревьев, миллион дронов, завтра мир, референдум", — заявил Тука.

Он добавил, что президент несет ахинею и иронически спросил: "Разве этот человек не знает, что при нынешних условиях и обстоятельствах референдум проводить просто невозможно?"

И именно здесь и разгорелся спор. Дикий заявил, что президент не говорил ни о каком референдуме относительно изменений территориального устройства по требованию оккупантов, тогда как Тука заявил, что услышал именно это в тезисах Зеленского.

– Он сказал, что это должно быть решено на референдуме!

– Нет, он так не сказал! Давайте цитаты давать буквально!

"Там не было сказано, что смена территориального устройства должна быть решена на референдуме. Он как раз заявил, что Украина не собирается уступать территории… Дальше ему задают вопрос, готовы ли вы уступать территорию и он очень технически заявляет, что он как президент этого не решает, что это может решить только украинский народ. Таким образом, он фактически снимает с себя этот вопрос, что он такого подписать не может: пожалуйста, только народ, через референдум. При этом, мы все прекрасно знаем, что референдум сейчас провести невозможно", — сказал Дикий.

Однако ответ Дикого не удовлетворил Тука. Он отметил, что тогда не о чем говорить с Путиным, а значит не стоит и обманывать народ "вбросами о возможности мирных переговоров".

Однако Дикий не согласился с тем, что сообщения о мирных переговорах – вбросы.

"Вы сами видите международный контекст. Нас постоянно пытаются сделать такими, что, якобы, это мы не договороспособны, якобы мы не хотим никакого диалога, а хотим только воевать, воевать и воевать", — сказал Дикий.

Тука перебил его и возразил. По его словам, то, что иногда от отдельных политиков раздаются призывы к переговорам в Украине возносится как призыв всего мирового сообщества.

"Мы сами подаем это как всемирную точку зрения. Нас толкают, нас заставляют… Вот, что я вижу. Я ни одного заявления от официальных лиц о том, что Киев должен договариваться, ни разу за 2.5 года не слышал", — сказал Тука.

Однако Евгений Дикий возразил на это, и заявил, что подобные тезисы раздаются и от союзников и от лидеров других государств. В то же время Тука повторил свой тезис о том, что все это время продолжаются кулуарные переговоры между США, Украиной и Россией.

В итоге оба согласились с тем, что если и продолжаются подобные переговоры, то им об этом точно не известно.

В комментариях под видео украинцы традиционно разделились на два лагеря. Одни поддерживали Дикого, другие – Тука.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский заговорил о скором окончании войны. Он считает это главной потребностью Украины.